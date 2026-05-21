Mar Hurtado, presidenta de Rosa Sensat: "La solución a los problemas de la escuela pasa por un plan de choque contra la pobreza infantil"

-¿Cómo están viviendo desde Rosa Sensat el profundo malestar en la escuela?

-David Castillo (D.C.): El docente es un colectivo que ha ido resistiendo mucho, tolerando una serie de situaciones por responsabilidad, hasta que ha llegado un momento en el que ha estallado.

-Si prácticamente todo el mundo coincide en el diagnóstico, ¿por qué creen que el diálogo con la administración está siendo tan difícil?

-Mar Hurtado (M.H.): Creo que este Departament sí llegó abierto a escuchar. El problema es qué hacen de esa escucha. Porque tú puedes decir que estás abierta al diálogo, que escucharás mucho, puedes tener mil reuniones con sindicatos, con Rosa Sensat, con quien quieras, pero si después queda todo en papel mojado, ¿de qué sirve? Les falta hacer una lectura profunda de todo lo que les contamos y, a partir de ahí, decidir cuál es la que como Govern quieren que sea su hoja de ruta. Si no, da la sensación de que van un poco perdidos y quieren contentar a todos; y eso es una debilidad.

Un acuerdo puede ser bueno o malo, pero no lo puedes llamar 'acuerdo' si llegas a él saltándote todos los protocolos éticos que te puedes saltar Mar Hurtado — Presidenta de Rosa Sensat

-Principalmente, porque no contentan a nadie. Ahora mismo están enfadados docentes, direcciones, familias...

-M.H.: Cuando quieres contentar a todo el mundo no consigues generar una imagen fuerte, de ideología clara.

-¿Qué les parece el famoso 'Acuerdo de país', de 2.000 millones para la educación?

-D. C.: Insuficiente. Es un parche a un problema mucho más grave. El decreto de la inclusiva, por ejemplo, se aprobó en su momento, pero no se ha llegado a desplegar por un problema de inversión. Yo lo veo como una operación de márketing. Intentar hacer ver que en cuatro años las condiciones laborales y de calidad de las escuelas serán muy superiores a las que hay ahora mismo, cuando eso no es real.

-M.H.: Y algo muy importante es que el acuerdo puede ser bueno o malo, pero no lo puedes llamar 'acuerdo' si llegas a él saltándote todos los protocolos éticos que te puedes saltar. No puedes dejar de lado al sindicato mayoritario, no puedes pasar por encima de una mesa sindical. La manera como se cerró supuso una suerte de traición que ha tenido un coste elevadísimo.

Pau Sobrerroca, David Castillo y Mar Hurtado. / JORDI COTRINA

-Una de las derivadas del conflicto ha sido el boicot a las colonias y salidas de más de 1.150 centros. ¿Les preocupa que no haya vuelta atrás y no se recuperen una vez superada la crisis?

-M.H.: Actualmente, las colonias se sostienen gracias al voluntariado de los maestros, esto es una realidad y se debe saber. Ahí ha habido una dejadez por parte de la administración, cuyas consecuencias ahora son difíciles de arreglar porque hemos llegado a un límite.

-P.S.: Si el Departament da valor a las salidas escolares debería reconocerlas. Si las valoras debes apostar por ellas. Durante mucho tiempo los maestros las han realizado porque son profesionales, aman a la infancia y aman lo que hacen, y eso se ha normalizado. Pero si la conselleria cree en ellas hay que valorarlas, tanto económicamente como académicamente. Darle valor de forma curricular porque lo tiene.

PISA dejaba clara la relación entre el contexto familiar y socioeconómico del alumno y sus resultados académicos Pau Sobrerroca — Miembro de la junta de Rosa Sensat

-M.H.: Tenemos que dejar de mirar a la escuela como un lugar donde solo hay saberes. Que sí, que los saberes deben estar, pero hay una vida de escuela que supone una parte relacional, una convivencia, que también se pone en juego cuando sales de la escuela. Y aprendes cosas y amplificas y mejoras estos saberes.

-¿Qué os parece el plan piloto de los Mossos mediando en los institutos?

-M.H.: Mostramos nuestro rechazo desde el primer día. La pregunta que nos hacemos ahora es cómo hemos llegado ahí. Quizá los mensajes constantes criminalizando a la adolescencia han llevado a pensar que los Mossos serán los que solucionarán los problemas. Quizá estamos criminalizando en exceso a los adolescentes.

-P.S.: Los problemas no se resolverán sin políticas sociales que ataquen a las desigualdades que están generando ese malestar en los adolescentes.

La formación inicial de los maestros debe revisarse; los niños han cambiado, los maestros no pueden seguir recibiendo una formación para una escuela que ya no existe David Castillo — Miembro de la junta de Rosa Sensat

-Se habla poco de los índices de pobreza infantil, en el 35%. Entiendo que el impacto de eso en la infancia y en la escuela es evidente.

-M. H: Absolutamente. Una criatura que no come bien, que comparte habitación con no sé cuántas familias... es normal que no esté en condiciones de aprender. Y una de las maneras de expresar ese malestar es estar en contra de todo. Y eso, a medida que crecen, se agudiza.

-P.S.: PISA dejaba clara la relación entre el contexto familiar y socioecónomico del alumno y sus resultados académicos. En un contexto donde la desigualdad cada vez es mayor, los maestros por supuesto que hacemos todo lo que podemos para intentar acompañar todas estas situaciones, pero haría falta un plan ambicioso contra la pobreza infantil, que tendría que ir más allá del Departament. Un acuerdo realmente de país.

Si la conselleria cree en las colonias tiene que valorarlas, tanto económicamente como académicamente; darle valor de forma curricular, porque lo tiene Pau Sobrerroca — Junta Associació de Mestres Rosa Sensat

-¿Cuál sería, para vosotros, el gran reto de la escuela catalana?

-P.S.: Par mí la pregunta es ¿qué le pedimos a la escuela? Si nos centramos solo en estas pruebas estandarizadas perpetuaremos y repetiremos el mismo modelo, seguiremos cometiendo los mismos errores de siempre. Si lo que queremos es transformar vamos a ver qué priorizamos y cómo.

-D.C.: Sería también muy importante mejorar la formación inicial. Los niños han cambiado, pero los maestros siguen recibiendo la misma formación que cuando la escuela era otra; les formamos para una escuela que ya no existe. Además, cada vez hay más docentes que llegan a las aulas habiendo estudiado a distancia. Todo esto debería revisarse. Un grado a través de internet no te valida para poder ser maestro.