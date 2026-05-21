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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido acusado de homicidio por la muerte de su padre durante la excursión que ambos realizaron en Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024. Andic ha pagado una fianza de un millón de euros y ha salido en libertad con cargos de los juzgados de Martorell. La jueza lo acusa de haber matado a su padre con premeditación.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la detención del hijo de Isak Andic, de Mango
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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pedirá declarar de nuevo ante la jueza una vez analice el sumario, mientras su defensa trabaja para refutar el móvil económico y las "graves imprecisiones" de los informes de Mossos, que creen basados en conversaciones sin contexto e incluso de hace años.
Jonathan Andic mantiene su cargo de vicepresidente en Mango y en las sociedades familiares
Jonathan Andic mantiene hasta ahora su cargo como vicepresidente de Mango y sigue al frente de las sociedades familiares que comparte con sus dos hermanas, Sarah y Judith. Es Toni Ruiz, un ejecutivo que no pertenece a la familia, quien ejerce como presidente y consejero delegado.
Jurado popular
Si el caso finalmente llega a juicio, por el tipo de delito, sería juzgado por un tribunal popular.
Un sumario de 1.500 páginas
El sumario, cuyo secreto se levantó ayer, tiene más de 1.500 páginas.
La defensa empieza a preparar el caso
La defensa de Cristóbal Martell ha empezado este miércoles a preparar la defensa tras el levantamiento del secreto de sumario.
Pruebas contra el riesgo de fuga
Según el auto, Jonathan Andic presentó el ceritificado de nacimiento de su hijo, el de boda con su mujer, la influencer Paula Nata, así como su certificado de empadronamiento en Barcelona, el pago de alquiler de su vivienda y el pago de autónomos para demostrar su arraigo ante un eventual riesgo de fuga. Además, su letrado aseguró que "a pesar de todo lo que la prensa ha sacado del mismo desde el momento del accidente el 14 de diciembre de 2024, no se ha eludido a la actuación de la justicia, y ha colaborado cada vez que ha sido citado", según el auto.
Lea el auto judicial que acuerda la prisión eludible bajo fianza de Jonathan Andic
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pagó este martes una fianza de un millón de euros para eludir la entrada en prisión provisional, tras pasar horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, Isak Andic, al caer por una montaña cuando paseaban juntos en 2024.
Llamadas contradictorias
Hay contradicción también respecto a las llamadas que hizo tras la caída mortal. Según recoge el auto, el sospechoso realizó dos llamadas, una a las 12:36:24 y otra a las 13:13:44. En un primer momento dijo que creía que su padre se había caído por un barranco, en el Montserrat. Posteriormente recibió la llamada de la enfermera del SEM a la cual le modifico la versión y le manifestó que él iba adelantado, y de repente oyó ruido de piedras y cuando se giró vio al fundador de Mango gritar y caerse. Esto difiere de lo que declaró a los Mossos: "Estaba andando por delante de mi padre y he visto un cuerpo rodando entre los matorrales, en pocos segundos he escuchado un fuerte golpe y un gemido de dolor por parte de mi padre".
"Manipulación emocional"
Del análisis de las conversaciones, los investigadores concluyen que a mediados de 2024 Andic "fue conocedor" de que su padre tenía la intención de cambiar el testamento para crear una fundación para ayudar a las personas necesitadas. Es en ese momento cuando se produce "un cambio notable" en Jonathan Andic, que quiere reconciliarse y reconoce que su actitud por el dinero no es la correcta. En ese contexto, el empresario acepta la excursión a Collbató que su hijo le propone. La fundación no se llegó a constituir.
El auto señala "la manipulación emocional" del imputado sobre su progenitor "para conseguir sus objetivos económicos", hasta el punto de "haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte", y culpabilizar de su situación a su padre. Pretendía, incide el auto, encontrar una solución para recibir la herencia, o que "la figura del padre deje de existir de pensamiento y en vida".
"Odio al padre" y "obsesión por el dinero"
El auto recoge que Jonathan Andic aseguró que no tenía desavenencias con su padre, pero los mensajes de WhatsApp que se han recuperado de su teléfono móvil demuestran "todo lo contrario". El auto va más allá y aprecia "odio al padre".
El motivo principal de dicha mala relación es "la obsesión que Jonathan Andic tiene por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida", se lee en el auto. Isak Andic "se vio obligado a aceptar" esa petición "para continuar teniendo relación con su hijo", una actitud propiciada por una psicóloga de la familia.
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