Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo

"Manipulación emocional"

Del análisis de las conversaciones, los investigadores concluyen que a mediados de 2024 Andic "fue conocedor" de que su padre tenía la intención de cambiar el testamento para crear una fundación para ayudar a las personas necesitadas. Es en ese momento cuando se produce "un cambio notable" en Jonathan Andic, que quiere reconciliarse y reconoce que su actitud por el dinero no es la correcta. En ese contexto, el empresario acepta la excursión a Collbató que su hijo le propone. La fundación no se llegó a constituir.

El auto señala "la manipulación emocional" del imputado sobre su progenitor "para conseguir sus objetivos económicos", hasta el punto de "haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte", y culpabilizar de su situación a su padre. Pretendía, incide el auto, encontrar una solución para recibir la herencia, o que "la figura del padre deje de existir de pensamiento y en vida".