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Educación en Catalunya
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
Las familias envían una carta abierta a la consellera Niubó: "Negocie con voluntad política real y compromisos concretos"
"Más salario, menos policía": miles de profesores mantienen el pulso al Govern en otra protesta multitudinaria
Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días
Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este miércoles a las 17.30 horas hay convocada una nueva mesa sectorial en el departament d'Educació i FP. El Govern ha presentado una propuesta que incluye reducir los plazos del incremento salarial progresivo de 4 a 3 años (manteniendo los 200 euros mensuales finales, ahora en 2028, del acuerdo con CCOO y UGT) y un incremento de plantillas de 2.400 dotaciones.
En paralelo, siguen las huelgas. Este miércoles está convocada en todas las 'bressol' de Catalunya.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Manifestaciones convocadas en Tarragona para este jueves
Ustec y el resto de sindicatos convocantes de la huelga docente emplazan a manifestarse este jueves en Tarragona y Tortosa. Las citas son una reunión de piquetes en la rotona N-240 en Tarragona, una manifestación a las 11.00 en la plaza Imperial Tarraco y una manifestación en Tortosa a partir de mediodía.
CGT mantiene el llamamiento a la huelga del día 27
Laura Gené, portavoz de CGT Ensenyament, ha valorado la reunión como "un pequeño paso" y destaca que han logrado avanzar el calendario. Reitera que este jueves volverán para hablar de sueldos y de la internalización de las 'vetlladoras'. "Estamos avanzando, pero hacemos un llamaniento a la huelga de mañana y a la del 27 porque nuestro objetivo es llegar a un acuerdo y parar las huelgas, pero las huelgas nos sirven para presionar y avanzar en la negociacion".
Ustec reclama una mejora salarial real
Iolanda Segura, portavoz de Ustec, ha anunciado que este jueves volverán a negociar con la presentación de una propuesta de mejora salarial propia, "ahora que los Presupuestos ya no son un escollo, porque tenemos el compromiso de los socios del Govern". Ustec pide un aumento del salario lineal para todos los trabajadores, no solo los complementos. “No tenemos prisa, no nos queremos precipitar, la cuestion es poder trabajar a fondo cada punto", ha señalado.
Educació confirma que "se está avanzando" y que las negociaciones continuarán
Ignasi Giménez, secretario de mejora educativa del Departament d'Educació i FP, ha valorado el "buen tono" de los sindicatos y ha confirmado que las "negociaciones continuarán" este jueves, este viernes y la semana que viene porque "queda camino". Giménez recuerda que su propuesta implica la aceleracion del incremento salarial, de 4 a 3 años, la ampliacion del complemento de tutoria y la creación de dos nuevos complementos, el de cotutorias y el de centros de máxima complejidad.
La reunión concluye sin acuerdo pero se emplazan a seguir negociando
Los sindicatos y el Departament d'Educació i FP han dado por concluida la reunión de este miércoles sin acuerdos pero con el compromiso de seguir negociando en los próximos días.
La CGT plantea un calendario de reuniones intensivo
El sindicato CGT propone un calendario intensivo de reuniones antes del día 27 de mayo, pero UGT y CCOO se niegan, según CGT.
Educació y sindicatos siguen negociando
Educació y sindicatos siguen negociando. A esta hora cierran el calendario de nuevos encuentros, que quieren acelerar para intentar llegar a un acuerdo antes del 27 de mayo, día en la que, hoy por hoy, está convocada la nueva jornada de huelga general.
Los sindicatos apuntan estar a punto de cerrar un calendario de negociación antes del 27
Los sindicatos apuntan estar a punto de cerrar un calendario de negociación antes del 27, para intentar llegar a un acuerdo que paralice la cuarta huelga general del curso.
Los sindicatos exigen la aplicación inmediata de la subida de 200 euros mensuales
Los sindicatos presentes en la mesa de negociación exigen la aplicación de forma inmediata de la subida de 200 euros mensuales que ofrece Educació para el 2029.
Los sindicatos piden 200 euros más al mes ya el curso que viene
Los sindicatos proponen continuar negociando el jueves, viernes, lunes y martes en el siguiente orden: salarios, inclusiva, plantillas y burocracia. Sobre la propuesta salarial indica que hay elementos esenciales: "en la fórmula que sea, si existe una posibilidad de mejorar las retribuciones, que sea para todo el mundo". Piden también mejorar la propuesta para 2026; "consideramos que existe la posibilidad y que habría que acercarse al 8% del salario absoluto". Lo que significa 200 euros más al mes ya este año (lo que acuerdo de país recoge para el 2029).
"Debemos situarnos en un aumento salarial que se acerque al 30% del total", piden los sindicatos.
En cuanto a educación inclusiva, de entrada piden saber cuál es la especificación de las dotaciones de la propuesta y los totales. "Queremos la tabla con todas las dotaciones de las que habláis", indican.
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