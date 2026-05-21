Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

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Protesta de la Plataforma 0-3 en Barcelona

Protesta de la Plataforma 0-3 en Barcelona

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Protesta de la Plataforma 0-3 en Barcelona / JORDI OTIX

Helena López

Helena López

Barcelona
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Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este miércoles a las 17.30 horas hay convocada una nueva mesa sectorial en el departament d'Educació i FP. El Govern ha presentado una propuesta que incluye reducir los plazos del incremento salarial progresivo de 4 a 3 años (manteniendo los 200 euros mensuales finales, ahora en 2028, del acuerdo con CCOO y UGT) y un incremento de plantillas de 2.400 dotaciones.

En paralelo, siguen las huelgas. Este miércoles está convocada en todas las 'bressol' de Catalunya.

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