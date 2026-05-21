Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este miércoles a las 17.30 horas hay convocada una nueva mesa sectorial en el departament d'Educació i FP. El Govern ha presentado una propuesta que incluye reducir los plazos del incremento salarial progresivo de 4 a 3 años (manteniendo los 200 euros mensuales finales, ahora en 2028, del acuerdo con CCOO y UGT) y un incremento de plantillas de 2.400 dotaciones.

En paralelo, siguen las huelgas. Este miércoles está convocada en todas las 'bressol' de Catalunya.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.