El Govern se compromete a perdonar las deudas de las personas vulnerables con Endesa hasta 2025

La Taula del Tercer Sector Social ha arrancado este jueves una serie de compromisos con el Govern para impulsar políticas sociales y de cohesión en Catalunya. Entre ellos, la Generalitat se ha comprometido a condonar las deudas que las familias vulnerables tenían con Endesa entre los años 2021 y 2025. Un convenio entre la eléctrica y el Executiu, que caducó el pasado mes de enero, protegía a los hogares con menores recursos que no podían hacer frente al coste de sus suministros. Hasta ahora, sin embargo, solo se había perdonado a estas familias las facturas de 2021. Con el acuerdo firmado este jueves por el president de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, la idea es que también se condonen las deudas pendientes de 2022, 2023, 2024 y 2025.

En total, según ha detallado Trabado, el conjunto de las promesas del Govern suma un total de más de 250 millones de euros destinados directamente a la ciudadanía. Parte de este dinero se verá reflejado este mismo viernes en los presupuestos que presentará la Generalitat, que acaba de cerrar las cuentas tras un pacto con ERC. El resto, quedará pendiente para 2027. "Son las cuentas más sociales de la historia, y este acuerda con la Taula ha pemrmitido impulsar aún más algunos ámbitos", ha defendido la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, tras el acto de la firma.

25 millones para salud mental

El acuerdo establece que se destine una inversión de 25 millones de euros al Pacte Nacional de Salut Mental o 75 millones, que se desplegarán progresivamente, para fortalecer las políticas de la infancia y la adolescencia. En concreto, esta inversión se ocupará de actividades estraescolares, un plan de mejora de recursos residenciales para menores con trastornos de conducta o para el Pla de Pobresa Infantil impulsado por el Govern. También se potenciará el sector del ocio educativo en verano. También se invertirán en 2026 51 millones de euros para la educación 0 - 3.

El documento sellado prevé 35 millones entre este año y 47 más el 2027 para el Marc d'Abordatge del Sensellarisme. El acuerdo, en concreto, establece que se priorice la prevención y la atención integral a las personas sin hogar mediante el Contrato Porgrama con el que el departament financia los Servicios Sociales municipales, competentes en materia de sinhogarismo.

Actualización del IRSC

El acuerdo firmado entre la Taula y el Govern también prevé que se negocie un modelo estable para actualizar el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC). Se trata de un índice que marca lo que el Govern cree que es necesario para subsistir mensualmente en Catalunya y que sirve de barra discriminatoria para acceder a prestaciones sociales –a más alto IRSC, menos exigencias de renta y más prestaciones otorgadas–. Hasta ahora, el IRSC se había actualizado cada año, y entre 2010 y 2023 se mantuvo congelado. La idea es que tras la negociación entre la Taula y el Govern, esta subida del IRSC se dé de manera automática cada año.

El documento sellado este juves también contempla mayores reservas de viviendas para personas sn situación de emergencia o exclusión social. Además, también prevé una inversión de hasta 28 millones de euros entre este año y el que viene para programas de ocupación y de inserción sociolaboral. También se ha acordado la creación de un consejo de participación en el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) con participación del Tercer Sector Social.

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Primer acuerdo

El de este jueves es el primer acuerdo de presupuestos escrito al que llegan el Govern y la Taula. Hasta ahora, la incidencia del Tercer Sector en las cuentas se había producido de manera informal. Además de establecer cantidades, el acuerdo establece una mayor exigencia con los plazos en las convocatorias de subvenciones de las entidades sociales o la creación del 'xSocial' un programario para centralizar los datos de los Servicios Sociales de Catalunya. También se determinan algunos refuerzos de la colaboración de las entidades sociales y la Administración, en consonancia con la Ley del Tercer Sector Social, aprobada este miércoles en el Parlament.