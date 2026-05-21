La crisis de la vivienda deja sin alojamiento a más de 250 familias de pacientes desplazados a Barcelona

Cada vez son más las personas que se desplazan a Barcelona y su área metropolitana para recibir algún tipo de tratamiento médico que no está disponible en sus poblaciones de origen y, a la vez, cada vez son mayores los problemas que tienen estos pacientes y sus familias para encontrar un alojamiento en la capital catalana mientras dura el procedimiento. Solo el año pasado, 259 familias que solicitaron un piso a alguna de las 10 entidades sociales que les acompañan en estas situaciones, se quedaron fuera de sus programas por falta de alojamiento. Es un 40% más con respecto a las 185 familias que tampoco tuvieron suerte en 2024.

Así lo han denunciado este jueves las entidades, que explican que la situación deja a muchas familias sin una alternativa adecuada mientras acompañan a personas en momentos críticos. Las cifras son especialmente preocupantes si se tiene en cuenta que el número de fundaciones que ofrecen estos alojamientos, y con ellas el número de alojamientos y habitaciones disponibles, no ha parado de crecer en los últimos años. Si en 2024 trabajaban siete entidades en este ámbito, el año pasado fueron 10.

En 2025, estas organizacines de acogida de Barcelona atendieron a 1.072 familias, 77 más que en 2024 y 227 más que en 2023. En total, se ofrecieron más de 86.685 pernoctas a pacientes y familiares desplazados hasta la capital catalana, lo equivalente a 38.080 días. Es un incremento importante respecto el año anterior, cuando se dieron 82.349 pernoctas, o 35.827 días, que, sin embargo, no cubrieron toda la demanda que genera este servicio social.

En total, las 10 fundaciones que ofrecen esta opción cuentan con 55 alojamientos repartidos por todo el área metropolitana de Barcelona que reúnen las condiciones básicas para asegurar el bienestar tanto del paciente como el de los acompañantes. Son, en total, 156 habitaciones disponibles para estos pacientes. De nuevo, la oferta es superior a la que había en 2024 –49 alojamientos y 143 habitaciones–, pero no dio para cubrir toda la demanda.

7 millones de ahorro

Además, para tratar de ampliar al máximo los alojamientos que pueden ofrecer, algunas de las fundaciones no solo ponen a disposición sus propios alojamientos –gestionados por fondos privados– sino que también ofrecen ayudas para costear habitaciones de hotel con los que mantienen convenios de colaboración. De las 1.072 familias que solicitaron uno de estos recursos el año pasado y que pudieron ser atendidas, 165 se alojaron en hoteles. Las otras 907 fueron acogidas en algunos de los pisos propios de las entidades. El ahorro conjunto de estas familias, teniendo en cuenta que el precio de media de una noche de hotel en Barcelona el año pasado fue de 190 euros, fue de 7.235.000 euros.

De media, los pacientes pasan unos 33 días en los pisos. Sin embargo, la duración de la estancia cambia mucho según la enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Hay familias que no se quedan más de uno o dos días, cuando solo deben realizarse unas pruebas diagnósticas; o las hay que se quedan hasta uno o dos años, en el caso de pacientes que deben realizarse un transplante o que sufren complicaciones.

Estas organizaciones trabajan bajo un protocolo por el que actúan cuando los pacientes o los acompañantes vienen derivados de las áreas de trabajo social de los hospitales. Se dan casos dramáticos en que la incerteza de la duración tratamiento aboca a algunos de los acompañantes o cuidadores a dormir en las salas de espera o en sus coches. Son casos como el de Tatiana, que tuvo que traer a su hijo Domenick desde Colombia a Barcelona para tratarlo de una cardiopatía congénita y que no era capaz de encontrar un piso en Barcelona. "Él ya no está, pero siempre agradecerá al fundación por el trabajo que hicieron. Nos dieron paz y tranquilidad en momento muy duro", ha explicado en un acto el Social Hub.

Pacientes sobre todo catalanes

Los casos que caen en manos de estas fundaciones son muy variados, aunque, por lo general, tratan con pacientes oncológicos o que han recibido un transplante que, muy a menudo, necesitan recibir un tratamiento continuado en alguno de los hospitales de tercer nivel – aquellos habilitados para atender patologías y situaciones de mayor complejidad– que, como el Vall d'Hebron, el Hospital Clínic o el Hospital de Sant Pau. El 60% de los pacientes llegan derivados de otros puntos de Catalunya, el 38% de otros puntos de España y el 2% restante viene de otros países.

También es habitual que estos alojamientos vayan destinados para las familias de menores con cáncer. Cada vez son más, sin embargo, los pacientes adultos que tambien necesitan acceder a alguno de estos pisos. El año pasado 670 de los pacientes atendidos fueron adultos y 402 eran menores.

Manutención para todos los pacientes

En esto sentido, gran parte de estas fundaciones llevan bregando años con la Administración para que asuma una manutención mínima de los pacientes y sus acompañantes mientras tienen que permanecer fuera de su domicilio para recibir el tratamiento. Hasta ahora, este tipo de ayuda solo estaba prevista cuando el paciente era menor de edad o bien podía acreditar más de un 66% de discapacidad o un grado III de dependencia.

Son trámites que pueden alargarse durante meses o años hasta poder cumplirse y por lo tanto, se alargaba más allá de la duración de muchos tratamientos y obligaba a muchas familias a hacr un esfuerzo económico importante. Desde el pasado 17 de abril, la normativa ha cambiado y CatSalut también cubre la manutención de los pacientes adultos, sin perjuicio de que, más adelante, accedan a las prestaciones previstas por discapacidad o dependencia.

Un futuro de retos

Además de la fundación Jubert Figueras, ofrecen este tipo de alojamiento la Fundació Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes, la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, la Fundació Inés Arnaiz, la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, la Associació Catalana del Fetge, la Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), la Casa Ronald McDonald, la Fundació Xana y la Fundació Privada Petit Món.

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Todas ellas aseguran que Barcelona se está consolidando cada vez más como un 'hub' sanitario de primer nivel, pero que los servicios de alojamiento no crecen al mismo ritmo. "El aumento de los transplantes, el precio elevado de la vivienda en Barcelona, la imposibilidad de alquilar pisos durante periodos inciertos y la creciente precariedad sociasl hacen que los alojamientos de acogida sean más necesarios que nunca", concluyen.