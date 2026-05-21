Conflicto laboral en una residencia de Barcelona: la CGT convoca huelga y el comité de empresa se desmarca

La residencia Bon Repós de Barcelona está inmersa en un conflicto sindical que ha acabado con parte de sus trabajadores yendo a la huelga. En concreto, los empleados afiliados al sindicato CGT denucnian que sufren "discriminación y persecución sindical" y han protestado este jueves frente a la propia residencia en el paseo Sant Joan de Barcelona. El comité de empresa de la residencia, sin embargo, desmiente la versión de la CGT y asegura que las declaraciones son "falsas, inexactas y totalmente contrarias a la realidad del centro". En la manifestación, que ha empezado a las 11.00 horas de la mañana, una cincuentena de manifestantes, custodiados por un importante dispositivo policial con almenos cuatro furgones de los Mossos d'Esquadra.

El sindicato denuncia que a sus afiliados se les asignan tareas de forma arbitraria que se les "maltrata verbal y psicológicamente" y que sufren despidos con "falsas acusaciones" que generan un clima de división y miedo dentro de la plantilla. A todo ello, aseguran, se les suma un aumento del volumen de tareas o incumplimientos de las ratios de cuidadoras y residentes.

El comité se desmarca

El comité de empresa, sin embargo, sale al paso y asegura que en el centro no existe un sobrepasamiento sistemático de la jornada laboral (que se divide en turnos de las 08.30 a las 14.00 horas y de las 14.00 a las 20.00 horas) y que, como mucho, las trabajadoras pueden llegar entre 10 y 15 minutos antes de forma voluntaria para cambiarse.

El comité también defiende que ninguna de las plantas de la residencia cuenta con 25 residentes y que la planta con mayor ocupación tiene 21 personas que son atendidas por dos auxiliares. Ponen de ejemplo la séptima planta del residencia, donde hay 18 residentes y tres profesionales asignados. También aseguran que a diferencia de lo que afirma el sindicato, las condiciones del material higiénico y de trabajo de la residencia se halla en buen estado.

En la manifestación, los miembros del sindicato han reclamado "el respeto de la libertad sindical", el fin de la persecución, el cumplimiento de las ratios, cargas laborales "acordes a unas condiciones de trabajo dignas" y "un aumento salarial que permita llegar a fin de mes".