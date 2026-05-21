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Alumnos del IE Baldomer Solà de Sant Roc organizan su 4º festival internacional de cortos: "Podemos hacer cosas importantes"

El Festibaldo busca abrir ventanas al alumnado del barrio más pobre de Badalona, demostrando su capacidad y el impacto de sus proyectos

El IE Baldomer Solà combate el abandono escolar y el absentismo a través de iniciativas como este exitoso festival

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Organizadores del Festibaldo, festival internacional de cortos del barrio de Sant Roc impulsado por el IE Baldomer Solà.

Organizadores del Festibaldo, festival internacional de cortos del barrio de Sant Roc impulsado por el IE Baldomer Solà. / Zowy Voeten

Helena López

Helena López

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Pese a la lluvia, la adolescencia, ser lunes y estar ya en el siempre crítico tercer trimestre, Boriz, Carmen, Nayad, César y Adrià recorren el ancho pasillo del IE Baldomer Solà con una sonrisa. Vienen de hacer un ensayo general en el que nada ha fallado. Se han visto encima del escenario, protagonistas, algo que les ha sentado bien. Con sus más de 400 butacas, el teatro Blas de Infante impresiona, pero han trabajado duro y lo tienen todo a punto. Así lo explican estos cinco alumnos de 4º de ESO del instituto-escuela de Sant Roc, organizadores de la cuarta edición del Festibaldo, el festival internacional de cortos del barrio de Sant Roc, en Badalona. "Ha sido un esfuerzo muy grande, pero aquí estamos", explica Boriz, convencido, como sus compañeros, de que pueden hacer cosas importante, con una mezcla de sentimientos por dejar atrás el próximo curso el Baldomer Solà, donde estudia desde segundo de primaria, cuando llegó de Perú, pero con muchas ganas de empezar a estudiar Informática el curso qeu viene.

Cuando dicen que lo han hecho todo, no bromean. La organización del Festibaldo es una APS (Aprendizaje y servicio) que dura todo el curso, durante el que han desde preseleccionado los cortos llegados de todo el mundo -"de Perú, de Estados Unidos, de Italia... de todos sitios", cuenta Nayab- hasta elaborado el guion de las galas -son tres-, en el que han querido introducir gags de humor -"yo hago de monja", bromea Carmen- y que también presentan ellos.

El equipo del Festibaldo, festival internacional de cine organizado por el alumando de 4º de ESO del IE Baldomer Solà.

El equipo del Festibaldo, festival internacional de cine organizado por el alumando de 4º de ESO del IE Baldomer Solà. / Zowy Voeten

"El entorno es un condicionante tan grande para el alumnado, que el objetivo del Festibaldo es abrirles ventanas. Que vean que son capaces de hacer cosas chulas y que tienen impacto", apunta Josep Vilaró, director del Baldomer Solà desde este curso, pero docente de este centro, catalogado como de máxima complejidad, desde hace siete años, cuando esta escuela asumió, en el curso 19-20 el reto de convertirse en instituto-escuela para evitar el abandono escolar. "Antes hacíamos solo hasta sexto en 1º de ESO pasaban al Eugeni d'Ors [el instituto público del barrio], pero muchísimos alumnos ya no iban, sobre todo, las niñas. Con el cambio a instituto-escuela eso se ha mejorado mucho, sobre todo en 1º y 2º, a partir de 3º sigue costando, sobre todo las niñas, pero aquí seguimos peleando por ello", relata Eva Cutando, secretaria del equipo directivo.

El principal reto del nuevo equipo directivo encabezado por Vilaró es reducir el absentismo y trabajar para intentar compensar la extrema vulnerabilidad del entorno -Sant Roc es uno de los barrios más empobrecidos de Catalunya- desde un centro en el que el 60% del alumnado es de etnia gitana y el otro 40% de origen migrante, en su mayoría pakistanís. Proyectos como el Festibaldo son un estímulo para los jóvenes, además de proyectar fuera del barrio una imagen positiva de este.

Nueva categoría

En la cuarta edición del festival han creado además una categoría nueva, de cortos de alumnos de secundaria. "Participan todos los centros de Sant Roc, públicos y privados, y vienen a la gala alumnos de toda Badalona", destaca orgulloso Vilaró. "En total son tres galas, el martes para los alumnos de primaria, en la que hemos seleccionado cortos adaptados a su edad, el miércoles, la nueva categoría, en la que participan los institutos del barrio y lo hacemos en la calle, en la plaza, para que lo vea todo el mundo, y el jueves ya el festival internacional de cortos, con los cortos llegados de todo el mundo en el Blas de Infante", resume Víctor Dieste, jefe de estudios de secundaria.

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El jurado de los premios -que elige entre los 26 cortos preseleccionados por el alumnado entre los 200 recibidos- está formado por las dos maestras más antiguas del colegio y por un miembro del afa; y el premio, una estatua en 3D, está hecho por alumnos del Institut Pompeu Fabra, también de Badalona, para crear sinergias.

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