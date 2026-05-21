478 euros al mes para los maestros y 544 para los profesores: la contrapropuesta de los sindicatos para la reunión con el Govern de hoy

Tal y como acordaron en la reunión de este miércoles, los sindicatos de la huelga han elaborado por escrito una contrapropuesta con un nuevo "marco de negociación" que entregarán en la reunión de hoy a las cuatro de la tarde. Un documento unitario [sin CCOO y UGT, sobra decirlo], al que se suma Professors de Secundària (Aspepc), sindicato que ayer se desmarcó de la reunión y que pone como condición para volver a sentarse en la mesa que la conselleria acepte dicho nuevo 'marco'. Un marco cuyo punto número uno es la mejora de las condiciones laborales y retributivas. Unas mejoras que fijan en 478 euros al mes para el cuerpo de maestros y 544 para profesores de secundaria, además de una "cláusula de garantía salarial" que comprometa la actualización salarial según el IPC y horas extra, nocturnidad y compensación horaria por las colonias, y la mejora del complemento de los coordinadores digitales.

De hecho, el único punto desarrollado con detalle en este "marco unitario" es el salarial. Los otros dos: "ratios y plantillas" y "currículums consensuados", son mucho más genéricos, con demandas amplias como "revisión de ratios", sin más concreción. Llama también poderosamente la atención que la palabra "inclusiva" -con diferencia, la más coreada por los docentes durante las manifestaciones de estos últimos meses- no aparece en el documento. Cero menciones. El sindicato Aspepc, el mayoritario en secundaria, se ha mostrado siempre en contra del modelo de escuela inclusiva, que tildan de "estafa". De hecho, este miércoles la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva denunciaba públicamente lo que considera un discurso "falsario y malintencionado" por parte del sindicato. Según la organización ciudadana -que cuenta con el apoyo de la aFFaC-, las declaraciones de Aspepc contra la presencia de alumnos con discapacidad en aulas ordinarias "fomentan el odio y la discriminación hacia este colectivo".

El nuevo marco negociador planteado por los sindicatos de la huelga plantea deshacer la polémica fusión de las ciencias y "establecer una distribución horaria de materias consensuada"

Pese a no citar la palabra inclusiva -las palabras importan y en la escuela, más- el segundo punto de la contrapropuesta "unitaria": "recursos y condiciones del sistema: ratios y plantillas" estable un aumento de plantillas "que permita alcanzar inicialmente 6.400 nuevas dotaciones". En la última propuesta del Departament presentada en la mesa de ayer se hablaba de 2.405 efectivos (el 56,05% para reforzar la escuela inclusiva).

"Ningún cierre en la pública"

El mismo punto 2 de la contrapropuesta acordada por Ustec, Aspepc y la CGT se apunta a la "revisión de ratios" -sin más concreción-, se hace referencia a "ningún cierre en la pública" y de la reclasificación del PAE e internalización de recursos.

La contrapropuesta sindical exige una "revisión de ratios", "ningún cierre en la pública", la reclasificación del PAE y la "internalización de recursos"

Por último, el tercer punto de la breve contrapropuesta (de una sola página) de los sindicatos de la huelga exige que los currículos sean siempre negociados con la parte social -"también sus cambios"-; detener la reforma del currículo de Bachillerato -deshacer la fusión de las ciencias- y "establecer una distribución horaria de materias consensuada", además de "currículos estructurados y claros" y "revisar aspectos del decreto de educación básica".

Ustec defiende una SIEI por centro

Más allá de estos tres puntos de consenso entre los tres sindicatos de la huelga con representación en la mesa sindical, desde Ustec -el sindicato mayoritario en la escuela pública-, insisten en que siguen defendiendo su ambicioso plan de choque por la escuela inclusiva, que, entre sus 10 medidas, incluye asegurar figuras de técnicas especialistas de educación infantil (TEEI) en cada clase y técnicas de integración social en cada centro, además de iniciar las aulas de acogida ya el 2026-2027 con "media dotación" a partir de cinco alumnos y un apoyo intensivo a la educación inclusiva (SIEI) en cada centro ordinario.

Desde CGT Ensenyament apuntan que dotar de más recursos a la escuela inclusiva es una línea roja para que la organización pueda firmar cualquier acuerdo

En la misma línea, pese a que la palabra 'inclusiva' no esté recogida en el "marco unitario", desde CGT Ensenyament reiteran que dotar de más recursos a la escuela inclusiva es una línea roja para que la organización pueda firmar algún acuerdo.

Desde UGT ponen de manifiesto que, en la mesa sectorial que tuvo lugar este miércoles "en el marco de entendimiento para sumar fuerzas al 'acuerdo de país por la educación", las propuestas reclamadas por las organizaciones sindicales que aún no se han sumado al pacto [ayer, solo USTEC y CGT, ya que Aspepc no se presentó], "están recogidas en el acuerdo firmado por UGT, CCOO y el Departamento de Educación el 9 de marzo". "Por ello, tendemos la mano al resto de organizaciones sindicales con el objetivo de que puedan considerar sumarse a la Comisión de Despliegue y Seguimiento del Acuerdo, desde donde se desarrollan las medidas pactadas", apuntan desde UGT.