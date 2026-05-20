Vilanova i la Geltrú estrena un memorial pionero que utiliza pantallas interactivas para personalizar el duelo

La forma en que nos enfrentamos a la pérdida ha dejado de ser un proceso estático para convertirse en un reflejo de nuestra propia evolución como sociedad. Durante mucho tiempo, la muerte se gestionó desde una solemnidad rígida, casi distante, que a menudo dejaba a las familias en un vacío emocional difícil de gestionar. Sin embargo, la tendencia actual en la gestión del duelo apunta hacia un cambio de paradigma. Ya no buscamos simplemente un lugar de descanso, sino un espacio de conexión. El duelo hoy se entiende como un proceso activo donde el recuerdo no es algo que deba ocultarse, sino una narrativa viva que nos ayuda a transitar la ausencia de una manera más saludable y humana.

Este cambio de mentalidad responde a una necesidad universal de encontrar consuelo en lo cotidiano y en lo visual. Los recuerdos son los que definen quiénes somos y, cuando alguien querido se va, buscamos fórmulas que permitan mantener vivo ese vínculo de una forma respetuosa, pero, sobre todo, cercana. En este contexto de innovación al servicio de las emociones, surgen iniciativas que rompen con lo convencional para ofrecer refugios donde la tradición y la tecnología se abrazan para honrar la memoria desde una nueva perspectiva.

La tecnología OLED al servicio de la emoción

Una de las propuestas más disruptivas en este ámbito ha sido la inauguración del Memorial de la Lluna en el Tanatorio de Vilanova i la Geltrú, impulsada por Àltima. Se trata de un columbario urbano único que transforma la experiencia de la visita a un difunto en un acto de homenaje dinámico y profundamente personal. La gran apuesta de este espacio es la incorporación de la tecnología OLED al servicio del recuerdo. El memorial cuenta con 16 columbarios de vidrio equipados con pantallas interactivas de última generación. Un formato pionero que permite a las familias proyectar fotografías e imágenes seleccionadas mediante un acceso privado y exclusivo.

La incorporación de la tecnología OLED al servicio del recuerdo. / Cedida

Esta innovación no es un simple añadido estético, sino una herramienta que convierte la visita al columbario en una experiencia casi narrativa. Cada imagen proyectada es un fragmento de vida que vuelve a iluminarse, permitiendo a las familias revivir momentos con el difunto. Estos columbarios digitales representan una nueva forma de recordar, mucho más visual y emocional, adaptada a una sociedad que se comunica a través de la imagen.

Entre la tradición de la piedra y la calma del exterior

Además de la apuesta tecnológica, el Memorial de la Lluna entiende que la personalización es clave para un duelo sano. Por ello, incluye también 98 columbarios con lápida de vidrio, los cuales están diseñados como vitrinas de la memoria. En estos espacios, la transparencia permite a las familias introducir objetos personales, dedicatorias o símbolos que hablen directamente de la identidad de la persona difunta. Es una forma de perpetuar la esencia de alguien sin necesidad de palabras, creando un homenaje íntimo y lleno de significado.

Para quienes prefieren la sobriedad y el peso de la historia, el proyecto no olvida las raíces. El memorial dispone de 194 columbarios de piedra, elegantes y solemnes, de los cuales 96 están ubicados en el exterior. Este espacio abierto invita a la reflexión en un entorno de calma, manteniendo la armonía con las formas tradicionales de homenaje que han acompañado a distintas generaciones. Esta convivencia entre el cristal, la pantalla y la piedra garantiza que cada persona encuentre el formato que mejor encaje con su forma de entender el adiós.

Las familias que optan por el depósito permanente de la urna. / Cedida

La propuesta se completa con una dimensión comunitaria y ritual a través de su sala de homenajes. Este espacio está pensado para celebrar la vida de quienes nos han dejado mediante actos simbólicos, música o encuentros familiares. Un aspecto diferencial es que las familias que optan por el depósito permanente de la urna pueden utilizar esta sala hasta cuatro veces al año, facilitando la creación de pequeños rituales que ayudan a transitar el duelo con continuidad y serenidad.

Una leyenda vilanovina para iluminar el camino

Incluso el nombre del memorial tiene una carga simbólica que conecta con la identidad local y la esperanza. Se inspira en la leyenda del pescador de Vilanova, que intentaba capturar la luna reflejada en el agua con su cesto. De esta historia de amor nace la metáfora del recuerdo. La luna como algo que, aunque intangible, siempre está ahí para guiarnos y acompañarnos, aunque solo sea a través de su reflejo.

Un columbario donde conviven la armonía de lo tradicional y la innovación. / Cedida

Detrás de este proyecto se encuentra Àltima, una compañía con más de 300 años de trayectoria familiar que ha sabido evolucionar junto a las necesidades de la sociedad. Con un equipo de más de 480 profesionales y presencia en 420 municipios, el grupo reafirma con el Memorial de la Lluna su compromiso con una cultura funeraria que prioriza la sensibilidad, la innovación y el respeto por la memoria. Al final, iniciativas como esta nos recuerdan que, aunque la muerte es inevitable, la forma en que decidimos recordar es lo que mantiene encendida la luz de quienes ya no están.

Dónde encontrar el tanatorio Àltima en Vilanova i la Geltrú: