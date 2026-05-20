Los Mossos desarticulan una red de tráfico de catalizadores robados en Catalunya

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Igualada han detenido a tres hombres, de 55, 54 y 27 años, acusados de receptación y pertenencia a grupo criminal en el marco de una investigación sobre el robo de catalizadores de vehículos en varias comarcas catalanas.

A uno de los arrestados también se le investiga por su presunta participación en 17 hurtos. Las detenciones, efectuadas los días 13 y 14 de mayo, forman parte de la segunda fase de una investigación iniciada en enero sobre el robo de catalizadores en diferentes poblaciones de l'Anoia, el Segrià y el Vallès Occidental.

En la primera fase de la operación, desarrollada en marzo, se detuvo a tres hombres como presuntos autores de 30 delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.

Red de receptación

Los investigadores han centrado ahora sus esfuerzos en la red de receptación del material sustraído. Es decir, en las personas encargadas de comprar los catalizadores robados e introducirlos en el mercado ilegal.

Tras varias semanas de seguimiento, los Mossos identificaron a dos personas que presuntamente recibían y gestionaban los catalizadores sustraídos en diferentes puntos del territorio.

El 13 de mayo, los agentes llevaron a cabo tres entradas y registros simultáneos en naves industriales de Terrassa, Igualada y Vilafranca del Penedès. Durante los dispositivos se intervinieron diversos catalizadores, piezas relacionadas con la actividad delictiva y documentación que acreditaría la receptación del material.

En Terrassa, los investigadores localizaron un conjunto de trasteros utilizados como punto intermedio de almacenamiento de los catalizadores robados. En este espacio también se encontraron piezas de motocicletas sustraídas. En esta actuación fueron detenidas dos personas.

Envío a Ucrania

En Vilafranca del Penedès, la policía inspeccionó una empresa dedicada a la gestión y tratamiento de catalizadores. Según los Mossos, se detectaron irregularidades en el registro de compras y se considera que esta empresa podría ser el destino final de los catalizadores robados, que posteriormente se enviaban a Ucrania.

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Todos los detenidos quedaron en libertad tras declarar en dependencias policiales, con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.