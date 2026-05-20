Temor a más retrasos judiciales en Ibiza: se despide el único informático que arregla ordenadores en los juzgados

La Justicia de Ibiza se enfrenta a un nuevo problema a partir de este jueves, cuando los juzgados ibicencos perderán al único técnico de mantenimiento informático que trabajaba de forma presencial. Este recorte se produce con la entrada en vigor a nivel estatal del nuevo contrato público promovido por el Ministerio de Justicia, referido a los servicios de atención integral a usuarios y soporte en sedes en el ámbito competencial de la dirección general de Transformación Digital de la Administración de Justicia.

La preocupación entre jueces, fiscales, letrados, administrativos y, en general, todos los trabajadores de los juzgados es máxima, ya que, como ocurre en cualquier centro de trabajo, y más con la envergadura de unos juzgados, es vital contar con técnicos capaces de resolver con rapidez cualquier problema técnico que amenace con frenar un procedimiento. Por ejemplo, basta con que un micrófono no funcione en un juicio para que el acto se tenga que suspender.

Y la cruda realidad es que el único técnico informático que todavía se desempeña de forma presencial en los juzgados ibicencos asiste este miércoles a su última jornada de trabajo. Lleva más de 20 años en su puesto y no da crédito a lo que va a ocurrir a partir de este jueves, pero prefiere que no se publique su nombre porque considera que el protagonista no es él, sino el "posible caos" que barrunta con su ausencia. "En la última licitación que hizo el Ministerio se recortó el número de técnicos a la mitad. La nueva empresa que ha entrado tiene que recortar y han decidido que Ibiza sea uno de los sitios donde hacer recortes, así que el mantenimiento informático en los juzgados se queda un poco en el aire", advierte a Diario de Ibiza.

El valor estimado del nuevo contrato público supera los 51 millones de euros y fue adjudicado a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por NTT Data y Softtek Digital Solutions. "En vez de contratar a los técnicos que tienen experiencia, han cogido gente nueva para recortar costes. En algunos sitios el técnico que se va lleva unos días enseñando al nuevo que llega, pero aquí no porque no va a venir nadie. Me sabe mal porque llevo muchos años y tengo mucha relación con todos los usuarios. No me parece bien dejarles tirados de esta manera", lamenta.

De tener tres técnicos a quedarse sin ninguno

Los juzgados de Ibiza llegaron a contar con tres técnicos informáticos en su momento, pero esa cifra ha ido bajando poco a poco hasta llegar al cero. El año pasado ya eran dos técnicos, un técnico y un formador que también hacía labores de mantenimiento, pero el pasado mes de junio el ministerio suprimió el servicio de formación en las cinco comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia, integrantes del llamado 'Territorio Ministerio' que, además de Baleares, también engloba a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura.

"Cuando estábamos dos, y aunque el otro compañero era formador, nos quedábamos cada uno en un edificio y nos asegurábamos de que todo estuviera cubierto al principio de la mañana, cuando empiezan los juicios", cuenta el último superviviente. Una vez que se quedó solo, desde el pasado verano se tuvo que hacer cargo de todo el mantenimiento informático en los dos edificios que acogen juzgados, uno en la plaza de sa Graduada y otro en el Cetis: "Yo he montado prácticamente todo. He hecho todas las mudanzas y todas las instalaciones en los dos edificios que hay actualmente. Me lo conozco al dedillo".

Según explica, hace cinco meses debutó en los juzgados un nuevo técnico, pero este trabajador "no hace labores de mantenimiento, sino de coordinación informática entre los usuarios y el ministerio". "Supongo que han pensado que, al quedarse otro técnico en la sede, a lo mejor va a hacer este trabajo, pero no lo va a hacer porque no es su labor. Es posible que haya un caos a partir de este jueves, a ver si el ministerio se da cuenta o no. Otro problema más para la Justicia", alerta. "Si se estropea un ordenador tendrán que utilizar otro, alguno que funcione. Sí, no va a haber inmediatez. No sé cómo lo solventarán, si con el tiempo subcontratarán a alguien... No lo sé", añade.

250 ordenadores y tabletas

Las cifras dan una idea de la magnitud del asunto: se quedan sin asistencia presencial 200 usuarios y 250 equipos entre ordenadores de mesa, portátiles y tabletas. "Una barbaridad", en resumen. En lugar de un trabajador experto al que llamar para que acuda rápidamente a revisar un problema, a partir de ahora los trabajadores de los juzgados tendrán que llamar por teléfono a un centro de atención que intentará solventar la papeleta a distancia. "Y hay problemas que son urgentes y tienen que resolverse al momento. No sé quién los va a arreglar a partir de ahora", reitera el técnico,

Lo que no puede solucionarse en remoto son todos los trabajos de montaje e instalación de equipos, lógicamente, y que tienen todavía más importancia en Ibiza porque aquí hay "mucha rotación, mucho interino, mucha gente que entra y que sale". "Hay mucho movimiento, más que en cualquier ciudad mediana de la Península, donde el personal suele ser más fijo. Y los equipos van asignados a la persona, así que cuando se va alguien hay que hacer toda la burocracia de asignación, maquetar, reinstalar, borrar datos, y yo hago todo ese proceso", recalca.

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Además de esta ayuda a distancia, el ministerio también cuenta con un repositorio, una web con manuales para que "cada uno se busque lo que necesite". "Y si no encuentra algo, pues que le pregunte a la IA. Últimamente parece que la IA va a hacer milagros, pero no los hace", advierte el técnico, quien da por hecho que su futuro laboral está sentenciado: "No sé si NTT me va a recolocar en algo, pero lo veo difícil porque es una empresa nacional y a nivel local no requieren nada. Supongo que en unos días me rescindirán el contrato".