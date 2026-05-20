La primera mediación de la Generalitat entre sindicatos y Renfe por la huelga en Rodalies acaba sin acuerdo

La reunión entre las secciones ferroviarias que los sindicatos CCCO y UGT han mantenido con Renfe este miércoles, con la mediación de la Generalitat, ha acabado sin acuerdo. Así, los paros que ambas organizaciones habían convocado para los próximos 27 de mayo y 5 de junio siguen adelante. Según fuentes sindicales las propuestas que ha puesto la empresa sobre la mesa no han sido suficientes, aunque adelantan que seguirán negociando los próximos días para tratar de alcanzar un acuerdo. Los sindicatos defienden que están tratando de conseguir mejoras salariales, más seguridad a bordo de los trenes y una mejor distribución del personal por parte de Renfe que blinde el número de empleados requeridos en la red ferroviaria catalana.

De momento, la mediación de la Generalitat tampoco ha planteado los servicios mínimos previstos para la huelga, a la espera de que los futuros encuentros sean más fructíferos que el de este miércoles. Si nada cambia y los parones acaban teniendo lugar, coincidirán con otras huelgas previstas para esos mismos días como las convocadas por agentes rurales, los médicos o la de los profesores. De hecho, las dos fechas seleccionas coinciden con dos de las grandes convocatorias de huelga del personal docente, cuando se prevén grandes movilizaciones en el centro de Barcelona.

Compromiso ministerial

Tanto CCOO como UGT, los dos sindicatos más presentes en el sector por detrás del SEMAF, lamentan que en la próxima convocatoria de movilidad interna de Renfe, Catalunya es la comunidad que sale peor parada, ya que pierde a una parte importante del personal. "Perdemos un montón de gente", resumieron fuentes sindicales, que denuncian que el descenso del número de trabajadores implicará que no se respete el acuerdo que sindicatos y Ministerio de Transportes cerraron tras las crisis por los accidentes de Adamuz y Gelida.

El documento, que puso fin a varias jornadas de huelga de los maquinistas tras los siniestros, indicaba que tendría que haber al menos un interventor por tren de Media Distancia –entran en esta categoría los Regionals de Catalunya–, algo que, a juicio de los sindicatos no se puede cumplir con la reducción prevista en la convocatoria de movilidad. "No hablamos de que falten revisores en tres o cuatro trenes, hablamos de que faltarán en 45 o 50", denunciaron las voces sindicales consultadas por EL PERIÓDICO.

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Más allá de los Regionals, la figura del interventor tampoco está demasiado presente en el servicio de Rodalies de Barcelona. En los últimos años, según apuntan también fuentes sindicales, cada vez es más común que los trenes de Rodalies viajen con menos de tres trabajadores de Renfe.