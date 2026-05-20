Preocupación entre las casas de colonias por la amenaza de los docentes: «Sin salidas escolares no llegaremos a final de año»

Los responsables de casas de colonias de la Catalunya central están «muy preocupados» ante la amenaza de los docentes de no participar en salidas extraescolares el curso que viene. Ya son más de 900 las escuelas e institutos públicos catalanes que se han adherido al manifiesto para dejar de hacer colonias si el Govern no implementa mejoras reales, estructurales y efectivas en el Departament d'Educació. Ante esta situación, el sector siente que se les está tratando como «moneda de cambio para hacer presión» sin tener en cuenta que les podría suponer «un batacazo muy grande».

«Hay escuelas que ya habían reservado estancias para el curso que viene y como ahora está todo parado no sabemos si vendrán», así lo manifiesta David Pujol, responsable de la casa de colonias La Figuera, de Castellnou de Bages. Las salidas escolares son su principal fuente de ingresos, ya que representan un 70% de la facturación anual, por eso lamenta que la amenaza de los docentes les puede hacer pinchar. «Gestionamos dos casas de colonias y tenemos una veintena larga de trabajadores contratados. ¿Qué hacemos? Si esto sigue adelante, no llegaremos a finales de año», comparte.

En la misma situación se encuentra Joana Abella, la gerente de la casa de colonias Montpol, en Lladurs (Solsonès). Aunque entiende que las reivindicaciones de los docentes responden a problemas reales que deberían solucionarse, no ve bien que se utilicen las colonias como moneda de cambio. «El nuestro es un negocio familiar y pequeño, por eso nos puede suponer un perjuicio muy grande», y no solo para los responsables de las casas de colonias, sino que «también al personal de cocina, monitores, empresas de autocares o a los proveedores de comida», añade.

El director del servicio de colonias de la Fundació Pere Tarrés, Albert Riu, que gestiona 16 casas en Catalunya —tres de las cuales están en las comarcas centrales— manifiesta su sensación de injusticia e impotencia. Según detalla, los responsables de casas de colonias también se sienten parte del sector educativo: «nosotros también ayudamos a hacer crecer a los niños y jóvenes, lo único es que lo hacemos fuera del aula». Por eso no ve bien que las reivindicaciones de los docentes «perjudiquen a un sector que debería ser su aliado y que, lamentablemente, es muy precario».

Aunque todavía no están sufriendo las consecuencias, los directores de la casa de colonias El Pedraforca, en Saldes (Berguedà), Carme y Jordi Ferrer, piden al Departament d'Educació y a los docentes que lleguen a un acuerdo. «No creo que tengamos que ser nosotros quienes suframos las consecuencias de este conflicto», aseguran. En este sentido, añaden que si los docentes se niegan a ir de colonias el curso que viene se verán obligados a reinventarse. «Tendremos que centrarnos más en el ámbito de la restauración o en la oferta de actividades monitorizadas», puntualizan.

Afectación en miles de puestos de trabajo

En la Cerdanya, el sector turístico y de actividades de tiempo libre también ha manifestado su preocupación por la posible caída en las reservas. Según datos del Empresariat Cerdanya, esto podría afectar a entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo directos solo en el Pirineu, que también tendrían una repercusión indirecta en otras actividades complementarias que se hacen en el territorio como la equitación, el esquí o los deportes de aventura.

El sector siente que no se les valora lo suficiente. «Dependemos de Joventut, un departamento pequeño, que tiene muchos frentes abiertos y en el que el tiempo libre a menudo queda olvidado», según detalla Abella. A esto se le suma el hecho de que arrastran una situación difícil desde la Covid. «Nos tocó mucho y, además, poco después entró en vigor un nuevo decreto de instalaciones juveniles muy restrictivo que nos obligó a hacer grandes inversiones para adaptarnos a él», explica. Por este motivo, los agentes del sector aseguran sentirse desamparados e infravalorados.

«Los niños también perderán»

Los responsables de las casas de colonias señalan que si no se acaban haciendo salidas de colonias, los niños también acabarán perdiendo. «El tiempo libre es básico en la educación, y con la cantidad de niños que no salen de las grandes ciudades y están enganchados a las pantallas, son una muy buena oportunidad para que se desarrollen en un entorno diferente y estén en contacto con la naturaleza», según defiende Joana Abella. Además, cree que el Departament debería velar por mantenerlas e, incluso, promocionarlas, destinando recursos para que todas las familias se las puedan permitir.

El director de la Fundació Pere Tarrés coincide en decir que el mayor perjuicio será para los niños. «Las escuelas hacen colonias solo una vez al año, o incluso cada dos, y si los pequeños se pierden esta oportunidad se les afectará de una forma directa e irreparable», comparte.

Noticias relacionadas

Con la incertidumbre de si la amenaza de los docentes se acabará cumpliendo o no, el sector espera que se llegue a un acuerdo y que, sobre todo, no se comprometan las colonias escolares. «La lucha de los profesores también es nuestra», asegura Carme Ferrer, que tiene un hijo y quiere que reciba la mejor educación posible y también que viva estas enriquecedoras experiencias. «Los profesores tienen motivos para quejarse, pero a nosotros no debería salpicarnos», concluye.