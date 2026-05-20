El Parlament valida el 'pla Cura' del Govern para reducir las listas de espera de la dependencia en Catalunya

El Parlament ha validado este miércoles el 'Pla Cura' impulsado por el Govern para tratar de reducir las listas de espera de reconocimiento y de modificación del grado de dependencia. La iniciativa se anunció a finales del pasado mes de abril y fue aprobada por el Executiu el pasado 5 de mayo. De hecho, desde ese mismo día están en vigor la unificación de trámites y las ayudas 'a la espera' previstas en la ley pera las personas que tienen pendiente entrar en una residencia o centro de día.

Con el beneplácito de la cámara catalana, el decreto tiene vía libre para seguir adelante y, si los cálculos de la Generalitat se cumplen, lograr rebajar la media de días de espera para ver reconocido un grado de dependencia de los 397 a los 60 días en unos cuatro años y con una inversión de 25 millones de euros reforzada por el acuerdo de presupuestos con ERC. "Es la reforma más ambiciosa desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia catalana", ha defendido en el Parlament la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.

La medida ha salido adelante con los votos a favor del PSC, Junts, ERC, Comuns, la Cup y Aliança Catalana y la abstención de PP y Vox. Durante el turno de intervenciones, y pese a la mayoría favorables, gran parte de los grupos han concedido en señalar que la medida "llega tarde" y que deja sin resolver algunos de los desafíos estructurales a los que se enfrenta el sistema catalán de atención a la dependencia.

Ayudas 'a la espera'

El 'Pla Cura' pretende ser un cambio de paradigma en la gestión del grado de reconocimiento de la dependencia. Solo el año pasado, más de 5.000 personas murieron esperando a que se les reconociera y poder accder así o bien a prestaciones económicas –que sirven, por ejemplo, para mantener a personas cuidadoras– o bien a entrar en alguna residencia o centro de día para poder ser atendidos. Hoy por hoy, cerca de 64.000 personas, según reza el decreto debatido, esperan a ver reconocido alguno de estos grados de dependencia.

El plan contempla ofrecer una ayuda económica desde el momento mismo de la solicitud de entrada a un recurso residencial. Es una ayuda 'a la espera' que ya se otorga a todas las nuevas solcitudes que se presentan desde el pasado 5 de mayo a aquellos que la solicitan y que está dotada de 100 euros (para los que soliciten el grado I, el más leve), 150 euros (para el grado II) o 200 euros (grado III). Las prestaciones, de momento, no han llegado a los bolsillos de los solicitantes, pero se recibirán con carácter retroactivo cuando el Govern ultime el despliegue del plan hacia el mes de junio. En el caso de las 18.200 personas que esperán ver reconocido el grado III de dependencia, recibirán estos meses una videllomada para acabar de validar su caso y pasar a recibir esta ayuda. El resto de personas que esperan un reconocimiento de grado pueden solicitarlo mediante una instancia general en el web del departament de Drets Socials.

El 'Pla Cura' también prevé que aquellas personas que opten por una prestación económica en lugar de una residencia –lo que supone aproximadamente un 81% de las solicitudes– puedan realizar en un mismo trámite la valoración del grado de dependencia y su Plan Individual de Atención (PIA). Se trata de un documento imprescindible para poder recibir alguna prestación de dependencia y hasta ahora implicaba almenos dos visitas de los equipos de validación al domicilio del solicitante.

El proyecto del Govern también contempla la condonación de la deuda con la Administración que tienen muchas familias con personas dependientes. Durante años, la Generalitat siguió pagando la misma cantidad de dinero a personas cuya prestación había sido revisada a la baja e incluso siguió pagando por días o meses a personas dependientes que ya habían fallecido. Solo el año pasado, se reclamó el dinero de 10.565 personas que ya habían muerto. Ahora, se retiran las reclamaciones existentes y se modificará la normativa para no realizar ninguna reclamación más.

Colaboración entre Salut y Drets Socials

A medio plazo, el cruce de datos entre los departaments de Salut y Drets Socials también deberá permitir que la solicitud de todas estas ayudas se pueda realizar en los CAP y prever qué personas serán más propensas a acceder al sistema de dependencia. Una prueba piloto en el CAP Vic Sud se realizó con éxito y el modelo debe extenderse a toda Catalunya progresivamente los próximos años. De hecho, el 'Pla Cura' será el gran primer encargo del Govern a la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària (AGAISS) que se aprobó a finales del año pasado y que debe echar andar el próximo verano.