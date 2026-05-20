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Tribunales

Ocho años y medio de cárcel por dar palizas a su bebé recién nacida en la Colònia de Sant Jordi

La Audiencia Provincial rebaja levemente la condena al hombre, que agredió a la niña desde que nació hasta los cuatro meses

La pequeña sufrió varias fracturas y en una ocasión se atragantó con una toallita que su padre le puso en la boca

El acusado, durante el juicio.

El acusado, durante el juicio. / Lorenzo Marina

Redacción

Palma
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La Audiencia Provincial ha impuesto ocho años y cuatro meses de prisión a un hombre por dar palizas a su bebé, una niña recién nacida que sufrió los malos tratos desde que nació y hasta que cumplió cuatro meses, en la Colònia de Sant Jordi. La pequeña sufrió diversas fracturas en las costillas, los brazos y las piernas por las agresiones de su padre. El tribunal rebaja seis meses la condena fijada por el juzgado de lo penal porque la sentencia no reflejó que los hechos ocurrían en el domicilio familiar, lo que supone una agravante. La sala desestima el resto de alegaciones de la defensa y condena al acusado por delitos de maltrato habitual, lesiones agravadas y lesiones en el ámbito familiar, todos con alevosía y la atenuante de confesión.

Los hechos ocurrieron desde el nacimiento de la bebé en julio de 2022 hasta que el hombre fue detenido en octubre de ese año. El caso salió a la luz cuando los padres llevaron a la niña a Son Espases y los médicos detectaron varias fracturas en diversos estados evolutivos que atribuyeron a agresiones. El acusado acabó reconociendo los malos tratos a la bebé y alegó que era adicto a las drogas.

La sentencia del juzgado de lo penal consideró probado que el hombre "zarandeó, golpeó repetidamente y retorció las extremidades" a la niña de forma habitual durante esos cuatro meses. "La menor fue brutalmente golpeada de forma reiterada", señaló la jueza. La bebé presentaba múltiples fracturas en las costillas, las piernas y los brazos. Las secuelas no han podido ser todavía determinadas y la sentencia impuso en total ocho años y diez meses de prisión al acusado y fijó una indemnización mínima de 10.000 euros para la pequeña.

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El padre recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial de Palma para reclamar una rebaja de la condena. Por un lado, consideraba que debía apreciarse la atenuante de reparación del daño porque antes del juicio consignó 1.000 euros para hacer frente a la indemnización. La sala replica que es una cantidad "ínfima" en comparación con el daño causado. También pidió una rebaja por su supuesta drogadicción, que la Audiencia no considera probada. El tribunal tampoco atiende su reclamación para no aplicar la alevosía. Sí considera que debe rebajarse la pena en seis meses al no poder aplicar el subtipo agravado por el hecho de que las agresiones se produjeran en el domicilio familiar, ya que la sentencia no lo reflejó en los hechos probados.

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