Las mujeres musulmanas agredidas en Manresa: «Tenemos miedo de que nos lo vuelvan a hacer»

Las cuatro mujeres que resultaron agredidas el domingo por la tarde-noche en la baixada dels Drets de Manresa han cogido miedo después de los hechos. Dicen que no quieren volver a pasar por esa calle, pero que son conscientes de que «estas cosas cada vez son más habituales. Cada día alguien se siente atacado por sus creencias, sean cuales sean».

Las hermanas Nàdia y Sanae y su madre y su tía volvían el domingo de la feria en el centro de Manresa y ya iban hacia casa. No todas llevaban velo, pero al pasar por un bar que hay abajo del todo de la baixada dels Drets, una pareja «que estaban de pie fuera de la terraza empezó a gritarnos y escupirnos. Decían que nos quitáramos el velo y que volviéramos a África». Algunas de las mujeres los increparon diciéndoles que las dejaran en paz, pero de repente empezaron los golpes.

«Empujaron a mi madre, y cuando lo vi yo intervine», dice Sanae. «Y me dieron un puñetazo. Alguien me quitó al agresor de encima, porque quería arrastrarme del pelo. Y a partir de ahí todo fueron golpes, a unas o a otras. Incluso cuando ya había llegado la policía». A algunas de ellas les arrancaron el velo islámico. «Todo el mundo tiene derecho a ir como quiera, y eso se tiene que reivindicar, tanto por los ateos, por los cristianos, como por los musulmanes. Es una decisión personal». Al final, las mujeres sufrieron contusiones, alguna contractura, y dos de ellas han necesitado collarín ortopédico, además de algún punto de sutura.

Ahora han cogido miedo. «Cada vez es más habitual que pasen estas cosas. No en Manresa, en todas partes, y es culpa de estos partidos políticos que buscan el odio. Nosotros tenemos otra cultura, pero intentamos integrarnos tan deprisa como podemos. Para los jóvenes es fácil, pero para la madre o la tía, que son analfabetas, no es nada sencillo». Una de las hermanas dice que los agresores no viven lejos de su casa, y que «ahora ya no podré salir tranquila de casa».

Las dos hermanas hablan en nombre de su madre y de su tía cuando dicen que les habría gustado otro trato en el juzgado. «No nos quisieron poner un intérprete para ellas». Pero sobre todo lamentan que la resolución después de la detención solo haya sido orden de alejamiento para la acusada, pero no para el hombre, «porque dicen que solo defendía a su mujer, cuando no es verdad. Él también nos agredió». Tanto ella como el hombre que la acompañaba están acusados por delito de odio y lesiones menos graves. Ahora, las víctimas cogerán un abogado para intentar personarse en la causa.

Noticias relacionadas

Tal como Regió7 -del mismo grupo editorial- ya publicaba ayer, la comunidad islámica de Manresa rechaza estos hechos. En este sentido, una plataforma ciudadana ha convocado para este martes por la tarde-noche una concentración de rechazo a las agresiones en el lugar donde se produjeron, en la baixada dels Drets de Manresa, a las seis y media de la tarde.