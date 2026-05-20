¿Por qué la jueza deja en libertad con fianza a Jonathan Andic si lo acusa de homicidio?

La jueza de Martorell Raquel Nieto Galván sostiene en el auto de prisión con fianza de Jonathan Andic que "hay indicios suficientes" para considerarle responsable del homicidio de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic, que falleció al caer por un barranco en Collbató el 14 de diciembre de 2024. De las diligencias practicadas se desprende, según recoge una contundente resolución judicial, que la muerte del empresario podría no ser accidental y que existiría "una participación activa y premeditada" por parte de su hijo.

El auto recoge que entre otros indicios incriminatorios que el resbalón accidental está "descartado", que existió planificación -Jonathan ocultó que fue tres veces al lugar de los hechos antes del siniestro- y apunta un móvil económico y "odio al padre" basado en las desavenencias entre padre e hijo cuando este se enteró de que el magnate iba a cambiar el testamento para ceder patrimonio a una fundación de nueva creación. Por todo ello, la jueza le acusó de homicidio y ordenó prisión provisional pero con una fianza de un millón de euros que Andic tardó menos de media hora en pagar.

¿Por qué si está acusado de homicidio queda libre? Esto es lo que argumenta la jueza en su auto.

Aunque la jueza aprecia un riesgo de fuga por la gravedad de los hechos investigados y por la elevada pena que podría imponerse en caso de condena, no considera que ese riesgo obligue necesariamente a un ingreso inmediato en prisión sin alternativa. En el auto recuerda que no existe riesgo para la víctima ni posibilidad de reincidencia, ya que el investigado no tiene antecedentes penales y no se prevé que pueda repetir unos hechos de este tipo.

Además, la resolución tiene en cuenta que, desde que ocurrieron los hechos hasta ahora, el acusado no ha intentado eludir a la justicia. Según expuso también su defensa, ha comparecido siempre que ha sido citado, ha colaborado con la investigación y ha acreditado arraigo en España con documentación sobre su hijo, su empadronamiento en Barcelona, su matrimonio, su actividad como autónomo y el alquiler de su vivienda. Todo ello lleva a la jueza a concluir que la medida adecuada es una prisión provisional, pero que puede evitarse si deposita una fianza de un millón de euros.

Por tanto, no queda libre porque la jueza descarte la gravedad del caso, sino porque entiende que el riesgo procesal puede controlarse con medidas menos duras que el ingreso inmediato en la cárcel. En este caso, la magistrada acuerda prisión provisional eludible bajo fianza, una fórmula que permite al investigado permanecer en libertad si paga esa cantidad y cumple las condiciones que se le impongan para garantizar que seguirá a disposición del juzgado.