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Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido detenido este martes por los Mossos d'Esquadra. La jueza que lleva el caso lo ha acusado de homicidio por la muerte de su padre cuando ambos paseaban juntos por el monte en Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024. Andic ha pagado una fianza de un millón de euros y ha salido en libertad con cargos de los juzgados de Martorell.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la detención del hijo de Isak Andic, de Mango
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"Obsesión por el dinero"
Según los investigadores, el motivo principal de la presunta mala relación entre padre e hijo es "la obsesión" del acusado "por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida" a su padre que, según el informe, este se vio obligado a aceptar para continuar teniendo relación con él "propiciada por la psicóloga" de Jonathan.
A partir del análisis de las conversaciones, siguen las pesquisas, se desprende que Jonathan, a mediados del año 2024, fue conocedor de que su padre tenía intención de cambiar el testamento creando una fundación para ayudar a
las persones necesitadas. "Es en ese momento que se produce un cambio notable" en el acusado, el cual "pretende reconciliarse" y "reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta".
"El padre –sigue el auto– en un intento de reconciliarse con su hijo acepta la excursión que su hijo le propone para hablar los dos solos".
J. G. Albalat
¿Qué le espera en adelante a Jonathan Andic? 5 claves del proceso
¿Por qué ha sido acusado por homicidio Jonathan Andic? ¿Qué le espera en adelante? 5 claves del proceso judicial.
Lea el auto judicial que acuerda la prisión eludible bajo fianza de Jonathan Andic
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pagó este martes una fianza de un millón de euros para eludir la entrada en prisión provisional, tras pasar horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, Isak Andic, al caer por una montaña cuando paseaban juntos en 2024.
Una magistrada de Martorell, cerca de Barcelona, decidió fijarle prisión provisional eludible con la abultada fianza, que Andic consignó poco después.
Igualmente, la jueza acordó como medidas cautelares "la retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias semanales en el juzgado", indicó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La causa, agregó la misma fuente, "está abierta por un delito de homicidio". Lea a continuación el auto de la jueza de Martorell.
"Pérdida sospechosa del móvil"
El auto habla de una "pérdida sospechosa del móvil", en alusió al extravío del dispositivo el 25 de marzo de
2025, tres meses después de la caída. La desaparición, "en extrañas circunstancias" del aparato tuvo lugar en un "viaje relámpago que realizo de ida y vuelta". Las fechas de la desaparición del antiguo terminal coinciden con la información dada por los medios de comunicación sobre reapertura del expediente judicial.
"Descartado el resbalón"
Las las pruebas recabadas, los investigadores descartan que se tratara de un resbalón. "Se desprende del informe forense que la caída es como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante". "Todas las lesiones del resbalón son en el lado derecho y en forma ascendente". Según el informe, "no presenta lesiones en las palmas de las manos y "se descarta el resbalón con una piedra o caída hacia delante".
Huella marcada en el lugar de los hechos
Los investigadores apuntan a que, tras repetir cuatro veces la acción de generar la pisada, se concluye, que realizando un solo frotamiento hacia adelante simulando un resbalón no se puede generar una huella como la localizada el día de los hechos.
Resbalón con refriega en el suelo
Una de las conclusiones de la investigación que recoge el auto es que, en el punto de inicio de la caída, se puede apreciar un posible resbalón. La conclusión de los investigadores es que "la acción del refregado" con la suela de las bambas debió hacerse "un mínimo de cuatro veces en los dos sentidos (delante-detrás)". Los agentes aseguran que esa acción solo pudo ser deliberada, "ejerciendo presión en el suelo". "Esa marca no se puede realizar de forma fortuita".
Tres días en el lugar del accidente
El auto también recoge que Jonathan Andic fue tres veces al lugar del accidente antes del día de la caída: acudió los días 7 /12/2024, 8/12/2024 y 10/12/2024, en contradicción con su declaración, que manifestó que había ido 15 días antes.
"Participación activa y premeditada"
La jueza también estima que podría tratarse de "una muerte no accidentada" y que hay indicios de "una participación activa y premeditada" en la muerte de Isak Andic.
La jueza ve indicios "suficientes" de que Jonathan Andic mató a su padre
La juez estima en el auto de prisión que "existen indicios suficientes para considerar al investigado como autor responsable de un delito de homicidio con resultadp de muerte".
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