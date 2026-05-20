Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo

"Obsesión por el dinero"

Según los investigadores, el motivo principal de la presunta mala relación entre padre e hijo es "la obsesión" del acusado "por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida" a su padre que, según el informe, este se vio obligado a aceptar para continuar teniendo relación con él "propiciada por la psicóloga" de Jonathan.

A partir del análisis de las conversaciones, siguen las pesquisas, se desprende que Jonathan, a mediados del año 2024, fue conocedor de que su padre tenía intención de cambiar el testamento creando una fundación para ayudar a

las persones necesitadas. "Es en ese momento que se produce un cambio notable" en el acusado, el cual "pretende reconciliarse" y "reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta".

"El padre –sigue el auto– en un intento de reconciliarse con su hijo acepta la excursión que su hijo le propone para hablar los dos solos".