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Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo

Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de Mango, detenido por los Mossos por la muerte de su padre

Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de Mango, detenido por los Mossos por la muerte de su padre

VÍDEO: EFE | FOTO: ZOWY VOETEN

J. G. Albalat

Germán González

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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido detenido este martes por los Mossos d'Esquadra. La jueza que lleva el caso lo ha acusado de homicidio por la muerte de su padre cuando ambos paseaban juntos por el monte en Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024. Andic ha pagado una fianza de un millón de euros y ha salido en libertad con cargos de los juzgados de Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la detención del hijo de Isak Andic, de Mango

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