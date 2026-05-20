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Educación en Catalunya
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
Las familias envían una carta abierta a la consellera Niubó: "Negocie con voluntad política real y compromisos concretos"
"Más salario, menos policía": miles de profesores mantienen el pulso al Govern en otra protesta multitudinaria
Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días
Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. El martes pasado, 12 de mayo, convocaron la tercera huelga general educativa del curso a la que han seguido huelgas territoriales diarias.
Este martes, 19 de mayo, es el turno de la huelga territorial en Vallès Oriental, el Vallès Occidental y el Maresme.
La reunión del pasado jueves entre el Departament y los sindicatos terminó sin acuerdo, y este miércoles hay convocado un nuevo encuentro al que los sindicatos de la huelga han asegurado que no acudirán si el Departament no les presenta antes una propuesta concreta por escrito.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Educació y sindicatos vuelven a reunirse con una nueva propuesta sobre la mesa para reconducir el conflicto
El Departament d'Educació y los sindicatos vuelven a reunirse este miércoles por la tarde con una nueva propuesta sobre la mesa para intentar reconducir el conflicto y acabar con las huelgas continuadas de los docentes. El Gobierno plantea a los sindicatos concentrar en tres años y no en cuatro el incremento retributivo pactado en el marco del acuerdo con CCOO y UGT, así como mejorar algunos complementos. Además, también está dispuesto a incluir 2.405 efectivos más el próximo curso. Los sindicatos convocantes de las huelgas con representación en la mesa sectorial ya han avisado de que el nuevo planteamiento de Educació es insuficiente.
¿A quién afecta hoy, miércoles 20 de mayo, la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya? ¿Dónde toca mañana jueves?
La segunda semana del ciclo de huelgas de maestros y profesores en los colegios e institutos de Catalunya llega a su día clave. Govern y sindicatos se volverán a reunir hoy con una nueva propuesta de Educació sobre la mesa: acortar a tres años el plazo para aplicar la subida salarial recogida en el acuerdo con CCOO y UGT.
El incremento de los sueldos es la principal reivindicación en estas movilizaciones, además de mayores recursos para los planes de inclusión en las aulas y una reducción de la burocracia. Amplíe la información en este enlace.
La marcha de docentes en huelga en el Vallès Oriental llega a la Roca
La marcha de docentes en huelga en el Vallès Oriental llega a la Roca, municipio del president Salvador Illa.
Un grupo de docentes 'ocupa' el Ayuntamiento de Sabadell
Un grupo de docentes 'ocupa' el Ayuntamiento de Sabadell durante las protestas en la huelga educativa convocada este martes en los servicios territoriales del Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.
La consellera Niubó reclama "realismo" a los sindicatos de la huelga
La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha defendido el acuerdo con UGT y CCOO y ha indicado que mañana planteará una nueva propuesta, pero elaborada sobre la base de este pacto, a los sindicatos convocantes de las huelgas, a los que ha pedido "realismo" en la negociación. Niubó ha comparecido este martes en la Comisión de Educación y Formación Profesional para dar explicaciones sobre el ciclo de huelgas organizado por los sindicatos Ustec, Profesores de Secundaria, la CGT y La Intersindical, y sobre la polémica por los Mossos en las escuelas.
En esta línea, Niubó defiende el pacto con UGT y CCOO y plantea incrementos de efectivos para la inclusiva y las infiltraciones en asambleas de docentes. Ante la reunión con todos los sindicatos prevista para el miércoles para intentar reconducir la situación, Niubó se ha remitido al acuerdo ya cerrado hace semanas con UGT y CCOO, que no secundan las huelgas.
Pacto "sin precendentes"
La consellera ha afirmado que es un pacto "sin precedentes" y “lo mejor que se ha conseguido en educación en los últimos años”. En este sentido, ha dicho que el Departamento de Educación planteará mañana “una nueva propuesta elaborada sobre la base del acuerdo ya firmado con UGT y CCOO”, sin mencionar si habrá una subida de salarios, como exigen los sindicatos convocantes de la huelga para seguir negociando.
Niubó ha dicho que mantiene la “mano tendida” a los sindicatos, pero ha puntualizado que eso debe ir “acompañado de realismo” y que deben evitarse posiciones "maximalistas". "Queremos acuerdos amplios y ambiciosos, pero deben ser viables, con base presupuestaria y seguridad jurídica", ha afirmado.
Niubó, sobre las huelgas: "El Govern se mantiene sereno, buscando soluciones realistas"
Niubó ha cerrado su primera intervención en la Comisión de Educación del Parlament de este martes señalando que el Govern se mantiene "sereno, buscando soluciones realistas".
La consellera saca pecho del fondo de cooperación de 100 millones para la mejora de los equipamientos educativos
La consellera recuerda el acuerdo para crear un fondo de cooperación de 100 millones de euros para los ayuntamientos para la mejora de los equipamientos educativos.
Niubó: "Hemos empezado a invertir 20 millones para adaptar las aulas al cambio climático"
La consellera explica que uno de los grandes retos del sistema educativo es el estado de las escuelas e institutos. Los centros son espacios que tienen que reunir las condiciones adecuadas. Tenemos que mejorarlos. Una parte significada de nuestro parque presenta déficits acumulados durante años. Cerca del 50% de los centros son anteriores a 1960, y aún tenemos más de 300 centros en barracones.
"Hemos identificado las urgencias, como retirar tejados de amianto y rehabilitar edificios existentes para adaptar a los centros al cambio climático", ha señalado Niubó.
"Hemos empezado a invertir 20 millones de euros para adaptar las aulas al cambio climático", ha anunciado.
Niubó reitera que confía plenamente en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra
Sobre la infiltración de los Mossos en una asamblea docente, Niubó reitera que confía plenamente en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra.
Niubó sobre el plan de los Mossos: "Ningún centro se verá obligado a aplicarlo"
Niubó explica que el Govern apuesta por las figuras sociales en los centros. "No hablamos en ningún caso de sustituir a docentes o a educadores sociales por policías; sino de escuchar las demandas del territorio", ha defendido la consellera el plan piloto. "Las escuelas afrontan situaciones que requieren la intervención de las fuerzas de seguridad y el plan piloto, muy acotado, tiene el objetivo de ayudar al personal educativo en estas situaciones", defiende Niubó, quien insiste en que se trata solo de explorar nuevas vías.
"Ningún centro se verá obligado a aplicarlo, pero este Govern no quiere renunciar a explorar vías de colaboración", ha defendido.
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