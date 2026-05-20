Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

La consellera Niubó reclama "realismo" a los sindicatos de la huelga

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha defendido el acuerdo con UGT y CCOO y ha indicado que mañana planteará una nueva propuesta, pero elaborada sobre la base de este pacto, a los sindicatos convocantes de las huelgas, a los que ha pedido "realismo" en la negociación. Niubó ha comparecido este martes en la Comisión de Educación y Formación Profesional para dar explicaciones sobre el ciclo de huelgas organizado por los sindicatos Ustec, Profesores de Secundaria, la CGT y La Intersindical, y sobre la polémica por los Mossos en las escuelas.

En esta línea, Niubó defiende el pacto con UGT y CCOO y plantea incrementos de efectivos para la inclusiva y las infiltraciones en asambleas de docentes. Ante la reunión con todos los sindicatos prevista para el miércoles para intentar reconducir la situación, Niubó se ha remitido al acuerdo ya cerrado hace semanas con UGT y CCOO, que no secundan las huelgas.

Pacto "sin precendentes"

La consellera ha afirmado que es un pacto "sin precedentes" y “lo mejor que se ha conseguido en educación en los últimos años”. En este sentido, ha dicho que el Departamento de Educación planteará mañana “una nueva propuesta elaborada sobre la base del acuerdo ya firmado con UGT y CCOO”, sin mencionar si habrá una subida de salarios, como exigen los sindicatos convocantes de la huelga para seguir negociando.

Niubó ha dicho que mantiene la “mano tendida” a los sindicatos, pero ha puntualizado que eso debe ir “acompañado de realismo” y que deben evitarse posiciones "maximalistas". "Queremos acuerdos amplios y ambiciosos, pero deben ser viables, con base presupuestaria y seguridad jurídica", ha afirmado.