Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

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Los maestros cortan la C-17 a la altura de Montcada i Reixac

Los maestros cortan la C-17 a la altura de Montcada i Reixac

Los maestros cortan la C-17 a la altura de Montcada i Reixac / FOTO Y VÍDEO: ALBERT SEGURA / ACN

Helena López

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Barcelona
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Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. El martes pasado, 12 de mayo, convocaron la tercera huelga general educativa del curso a la que han seguido huelgas territoriales diarias.

Este martes, 19 de mayo, es el turno de la huelga territorial en Vallès Oriental, el Vallès Occidental y el Maresme.

La reunión del pasado jueves entre el Departament y los sindicatos terminó sin acuerdo, y este miércoles hay convocado un nuevo encuentro al que los sindicatos de la huelga han asegurado que no acudirán si el Departament no les presenta antes una propuesta concreta por escrito.

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Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.

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