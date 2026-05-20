Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroJonathan AndicFundación MangoCáncer mamaTarjeta RosaLínea orbitalBarcelonaFigueresLewandowskiEléctricasMercadonaLas Hijas de FelipeNeurocienciaRebajas verano 2026
instagramlinkedin

Visibilidad

La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' y Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo

El presentador David Broncano cogió una pancarta que rezaba: "El dinero público para la pública"

Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo de los profesores en La Revuelta de TVE

Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo de los profesores en La Revuelta de TVE / Levante-EMV

J.Roch

València
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La huelga indefinida del profesorado valenciano ha dado este martes el salto al prime time televisivo después de que un grupo de docentes de la Comunitat Valenciana, movilizados desde el pasado lunes 11 de mayo, ocupara las primeras filas del Teatro Príncipe Gran Vía, en Madrid, en el que se graba La Revuelta, el programa presentado por David Broncano en La 1 de Televisión Español.

"El dinero público para la pública"

Hasta allí llevaron sus reivindicaciones y alcanzaron uno de los espacios de mayor visibilidad de la televisión pública ya que el presentador Broncano cogió una pancarta que rezaba: "El dinero público para la pública". La intención era clara: utilizar la repercusión televisiva para situar sus demandas en el debate estatal.

Y lo lograron porque Mercedes Milá, que estaba como invitada en el programa, también se sumó simbólicamente a la reivindicación al colocarse un chaleco vinculado a la huelga en el que también rezaba "más recursos, menos recortes", "infraestructures dignes".

La reivindación se ha producido en plena semana de negociaciones entre los sindicatos docentes y la Conselleria de Educación, después de varios días de paro y movilizaciones en defensa de mejoras laborales y de la educación pública.

La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' con Mercedes Mila y Broncano

La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' con Mercedes Mila y Broncano / Levante-EMV

Las demandas

Precisamente, hoy la conselleria de Educación ha dado de plazo hasta este miércoles a las 17 horas a los sindicatos docentes para firmar la última oferta planteada para acabar con la huelga indefinida del profesorado, que mantiene la subida salarial de 200 euros hasta 2028 pero ha retirado el plan de sustituciones y el epígrafe sobre el valenciano.

La tercera mesa negociadora entre Educación y los sindicatos STEPV, CC OO, UGT y ANPE, celebrada el séptimo día de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria, ha durado tres horas y media, con varios recesos para estudiar cambios sobre la propuesta que Educación expuso ayer en la reunión que duró más de diez horas.

Noticias relacionadas

Entre las principales demandas del profesorado figuran la reducción de ratios, el aumento de plantillas, la mejora de las condiciones salariales y laborales, así como más recursos para los centros educativos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La jueza acusa a Jonathan Andic de matar a su padre, fundador de Mango, de forma 'premeditada
  2. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  3. ¿Por qué el móvil de Jonathan Andic es clave en la investigación por homicidio? Los Mossos sospechan que borró evidencias incriminatorias
  4. Las pruebas que acorralan a Jonathan Andic: resbalón descartado, 'odio al padre' y planificación
  5. La unidad de depresión resistente de Sant Joan de Déu logra entre un 25% y un 30% de éxito en el primer año
  6. ¿Por qué ha sido acusado de homicidio Jonathan Andic? ¿Qué le espera en adelante? 5 claves del proceso judicial
  7. Un choque entre dos camiones acaba en incendio y corta la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos
  8. Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo

Fad Juventud cumple 40 años impulsando el bienestar de los jóvenes y su pensamiento crítico

Fad Juventud cumple 40 años impulsando el bienestar de los jóvenes y su pensamiento crítico

La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' y Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo

La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' y Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo

La Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva denuncia el discurso "falsario" del sindicato Professors de Secundària (ASPEPC)

La Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva denuncia el discurso "falsario" del sindicato Professors de Secundària (ASPEPC)

El detenido por la muerte violenta de Figueres había sido condenado el día anterior a seis meses de cárcel por maltratar a la víctima

El detenido por la muerte violenta de Figueres había sido condenado el día anterior a seis meses de cárcel por maltratar a la víctima

Detenido un joven de 19 años en Reus por llevar un cuchillo de grandes dimensiones y amenazar a los Mossos

Detenido un joven de 19 años en Reus por llevar un cuchillo de grandes dimensiones y amenazar a los Mossos

El Parlament valida el 'pla Cura' del Govern para reducir las listas de espera de la dependencia en Catalunya

El Parlament valida el 'pla Cura' del Govern para reducir las listas de espera de la dependencia en Catalunya

Guille Pelegrín, joven ciego, enseña cómo se orienta en el metro para ir a trabajar: "Hay veces que el braille no lo ha puesto una persona ciega y está al revés"

Guille Pelegrín, joven ciego, enseña cómo se orienta en el metro para ir a trabajar: "Hay veces que el braille no lo ha puesto una persona ciega y está al revés"

Directo | La jueza ve "indicios suficientes" de que Jonathan Andic mató a su padre