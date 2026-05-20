Las guarderías catalanas vuelven a salir a la calle en Barcelona para pedir más recursos

Los profesionales de las escuelas infantiles de toda Cataluny han vuelto a manifestarse este miércoles en Barcelona para reclamar una dignificación salarial, el reconocimiento del 0-3 como etapa educativa, más recursos para atender a los niños y unas ratios equiparables a las de la Unión Europea. La movilización, convocada por la Plataforma 0-3 de Catalunya, que agrupa a una veintena de entidades educativas, llega después del paro estatal que el colectivo protagonizó el pasado 7 de mayo y que congregó a un millar de personas en Barcelona. "Después de la histórica manifestación del 7 de mayo, no obtuvimos respuesta por parte del Departament de Educación, al que le pedimos que se encargue de la gestión de las guarderías catalanas", ha destacado la portavoz de la Plataforma 0-3, Patricia Rodríguez.

Catalunya cuenta con distintos modelos de gestión del 0-3, lo que comporta diferencias de calendarios, permisos y condiciones salariales, por lo que reclaman una equiparación de condiciones, independientemente de si son centros públicos, privados o externalizados. Durante el recorrido, de la plaza Universitat a la plaza Sant Jaume, los manifestantes han lanzado consignas como "el 0-3 'no pot més" o "No somos guardería, somos educación", y han desplegado pancartas con mensajes como "Luchando también estamos educando" o "El 0-3 existe".

Nueva reunión con Educación

La movilización del 0-3 coincide con la segunda mesa sectorial convocada por el Departamento de Educación para desescalar el conflicto educativo, después de celebrar una primera el pasado jueves que concluyó sin acuerdo entre las partes.

"La movilización educativa ha hecho que el 0-3 vuelva a salir a la calle. Exigimos una reunión urgente con Educación para decidir qué hacer con el 0-3 y cómo", ha dicho otro portavoz de la plataforma, Joan Cela. Como requisito fijado por Ustec, Professors de Secundària, CGT y La Intersindical -organizadores de las huelgas., la consejería les envió el martes una nueva propuesta que plantea acortar los plazos de la subida salarial fijada en el acuerdo firmado con CCOO y UGT de cuatro a tres años, así como complementos para tutorías.

Los sindicatos convocantes de las huelgas manifestaron que la propuesta era "insuficiente", pero aseguraron su presencia en esta nueva mesa con el fin de acercar posturas y llegar a un acuerdo que ponga fin a meses de movilizaciones.