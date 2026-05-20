Govern y sindicatos terminan la reunión sin acuerdo, pero acercan posiciones y seguirán negociando este jueves

La reunión de este miércoles entre sindicatos de profesores y el Departament d'Educació ha terminado casi a las nueve de la noche sin acuerdo, aunque el acercamiento de posiciones es evidente. Algo sí han acordado: volver a sentarse este jueves a las cuatro de la tarde y seguir negociando. Ustec y la CGT presentarán una contrapropuesta por escrito en la que pedirán incrementar los salarios -"con presupuestos aprobados ya no hay excusa", insiste la portavoz de Ustec, Iolanda Segura-, propuesta que la conselleria se ha comprometido a estudiar.

En cuanto a la mejora de la escuela inclusiva, la segunda exigencia de los sindicatos para acercar posiciones, el documento con el que el Departament se ha sentado a la mesa este miércoles recogía para este próximo curso 2026-2027 una aportación de personal de 2.405 efectivos "articulada en tres bloques". El ámbito central es el refuerzo de la escuela inclusiva y del "bienestar en los centros", que concentra el 56,05% del total de la dotación (1.348). El coste total de esta aportación es de 93,6 millones de euros y en la práctica supondría un docente más por centro. Los sindicatos piden elevar esa propuesta hasta las 6.000 dotaciones y saber exactamente cómo se repartirán.

"Buen tono"

Aunque la consellera Esther Niubó ha estado presente durante toda la mesa -era su deseo expreso hacerlo, por eso se ha convocado por la tarde- las valoraciones sobre la misma las ha hecho Ignasi Giménez, secretario de mejora educativa del Departament d'Educació i FP, quien ha valorado el "buen tono" de los sindicatos y ha confirmado que las "negociaciones continuarán" este jueves y este viernes; porque "queda camino". Giménez recuerda que su propuesta implica la aceleracion del incremento salarial, de 4 a 3 años, la ampliacion del complemento de tutoría y la creación de dos nuevos complementos, el de cotutorías y el de centros de máxima complejidad.

Los sindicatos piden acelerar aún más el incremento -llegar a los 200 euros del pacto ya el curso que viene- y que la mejora salarial sea para todos los docentes, desvinculándola de cargos concretos (como tutorías o cotutorías). Iolanda Segura, portavoz de Ustec, ha avanzado que la contrapropuesta recogerá un aumento del salario lineal, "para todos los trabajadores, no solo los complementos". "No tenemos prisa, no nos queremos precipitar, la cuestión es poder trabajar a fondo cada punto", ha señalado.

Laura Gené, portavoz de CGT Ensenyament, ha valorado la reunión como "un pequeño paso" y ha destacado como avance lograr avanzar el calendario. Gené ha reiterado que este jueves volverán a hablar de sueldos, pero no solo. "Queremos hablar también de otras cuestiones, como la internalización de las 'vetlladores'", ha detallado haciendo un llamamiento a la huelga de este jueves en las Terres de l'Ebre y Tarragona y a la general del 27. "Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo y parar las huelgas, pero estamos aquí, volviendo a negociar, gracias a las huelgas", ha destacado.

Tanto Segura como Gené han emplezado a los docentes a "seguir en las calles", ya que la movilización "ha sido el motor del avance". Este miércoles se ha vivido una jornada de huelga en el 0-3, con un seguimiento de del 23,03% sobre el total de la plantilla convocada, según las cifras del Departament, un seguimiento muy alto teniendo en cuenta la precarización del sector, siendo la etapa educativa peor pagada con diferencia, de ahí su ya célebre 'el 0-3 no pot més'.

Sin Professors de Secundària

Seguirán así negociando de momento jueves y viernes, con la intención de llegar a acuerdos antes del 27 de mayo, día en la que hay convocada la próxima huelga general. Lo harán todos los sindicatos excepto Professors de Secundària (Aspepc), quien rechazó ya el martes acudir a la mesa sectorial con la conselleria tras leer la propuesta que les hizo llegar el Departament. En un comunicado, Aspepc criticó que en el documento no veía "una propuesta con suficiente peso" y apostó por "no asistir a validar una mesa de negociación que es una farsa que pretende consolidar el acuerdo de la vergüenza que venden como acuerdo de país", señalaron exigiendo la dimisión, o en su lugar la destitución, de la consellera de Educación y FP, Esther Niubó.