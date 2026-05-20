La Primitiva convierte en millonario a un vecino de un pueblo de Catalunya: más de 22 millones de euros

El último sorteo de Loterías y Apuestas del Estado de La Primitiva ha dejado un premio millonario a un único acertante en un pueblo de Catalunya. La apuesta ganadora ha sido validada en la provincia de Tarragona.

Ganador de la categoría especial

En el sorteo de La Primitiva celebrado el pasado lunes, un único boleto fue premiado de categoría especial (seis aciertos más el reintegro). Con el premio acumulado de primera categoría (seis aciertos), el agraciado se ha hecho con nada más y nada menos que un total de 22.281.938,41 euros. El ganador participaba con dos apuestas pronosticadas, que fueron validadas en el despacho receptor número 75.625 de La Pineda, una pedanía que pertenece al municipio de Vila-seca, comarca del Tarragonès.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes ha estado formada por los números 44, 18, 37, 11, 4 y 31. El número complementario es el 46, el reintegro el 5 y el Joker, el 6347680. La recaudación ha ascendido a 6.466.757 euros, que es el importe total de dinero acumulado mediante la venta de lotería.

En La Primitiva del lunes hubo además otro boleto ganador de primera categoría, validado en Cáceres y premiado con 376.877 euros.

También ha habido cuatro acertantes de segunda categoría: uno en Madrid; dos en Andalucía, en La Curva (pedanía perteneciente a Adra, en Almería) y Torrenueva (municipio ubicado en la Costa Tropical de Granada); y otro a través del canal oficial de internet de Loterías. A cada uno de ellos le corresponde un premio de 30.557,65 euros.

Tarragona busca al afortunado

La administración de lotería ubicada en la calle Marcos Redondo 'El Rincón del Juego' de La Pineda, en Vila-seca, ha dado el premio de 22 millones de euros a una persona cuya identidad no ha trascendido todavía. "No sabemos quién ha sido el afortunado, pero le esperamos aquí para felicitarle", ha contado a EFE la responsable de la administración, Gisela Zamudio.

"Repartir este premio de más de 22 millones de euros ha sido muy emocionante, hemos cumplido el sueño de una persona que ha venido aquí a echar su apuesta. Esperamos seguir dando más premios", dice también Zamudio.

La Pineda

La Pineda es una población turística de La Costa Dorada que pertenece al municipio de Vila-Seca y cuenta con unos 4.000 habitantes, según los datos de 2025 del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Su origen viene de la Villa Romana de Calípolis ('Ciudad Bonita'), del Siglo II a.C.

El principal atractivo de La Pineda es su gran playa, pero también cuenta con una amplia oferta de turismo cultural. El monumento más recomendados es el Castell de Vila-seca, una antigua fortaleza o la Iglesia de Sant Esteve, con más de 800 años. El municipio, además, destaca por haber encontrado en 1955 el famoso mosaico marítimo “Mosaico de Los Peces”.

Con una costa aproximadamente de tres kilómetros, la pedanía está dividida en varios tramos: la playa de El Racó, la playa de La Pineda y la playa de Els Prats.

Personas caminando por el Paseo de la Playa de La Pineda (Vila-Seca, Tarragona). / EFE

La playa de La Pineda destaca por el distintivo de Bandera Azul, adjudicado por su limpieza y por contar con comodidades como: un puesto de la Cruz Roja, duchas y servicios públicos, vigilantes, alquiler de tumbonas y sombrillas, y equipos para deportes náuticos, un chiringuito y una escuela de windsurf.