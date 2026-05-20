Figueres condena el crimen machista con un minuto de silencio y el Ayuntamiento se presentará como acusación popular

Unas 500 personas se han concentrado este miércoles delante del Ajuntament de Figueres para guardar un minuto de silencio y condenar el crimen que se produjo este martes. El alcalde de la ciudad, Jordi Masquef, ha anunciado que el consistorio se presentará como acusación popular contra el presunto responsable y ha lamentado que el sistema de protección de la víctima «haya fallado». Desde el Espai d'Intercanvi Feminista de l'Empordà lamentan sentirse «tan desprotegidas» y exigen respuestas para saber «qué ha fallado». A la concentración han asistido representantes municipales y del Govern, además de los cuerpos de seguridad. Entre los asistentes se han mostrado pancartas reclamando «justicia» para la víctima, a quien se ha recordado con una larga ovación.

Los hechos tuvieron lugar este martes alrededor de las tres menos cuarto de la tarde en la plaza Tarradellas, cuando un hombre de 48 años habría agredido a la mujer con un arma blanca en plena calle. Los servicios de emergencias y efectivos del SEM se desplazaron hasta el lugar, pero no pudieron salvarle la vida.

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Los Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana detuvieron al presunto autor. Según las primeras informaciones, tenía una orden de alejamiento de la víctima y había sido arrestado el lunes por haberla quebrantado. Los Mossos mantienen abierta la investigación.