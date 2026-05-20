Fad Juventud cumple 40 años impulsando el bienestar de los jóvenes y su pensamiento crítico

Fad Juventud ha celebrado este miércoles el acto de lanzamiento de su 40 aniversario. La entidad referente en el bienestar juvenil comenzó, allá por 1986, como Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), de la mano del general Gutierrez Mellado y la Reina Sofía. Y, en sus cuatro décadas de historia, ha ampliado su campo de actuación, adaptado sus programas y líneas de ayuda a los cambios sociales, culturales y tecnológicos del momento. De hecho, su actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado la capacidad de la entidad para "reinventarse", analizando "las necesidades de la juventud y desarrollando programas en función de ellas".

"Los desafíos cambian, pero sigue siendo imprescindible escuchar a la juventud y generar respuestas colectivas que contribuyan a mejorar sus oportunidades y bienestar", ha destacado, mientras que Asís Martín de Cabiedes, presidente de la Comisión de Medios de Fad Juventud, ha indicado que "una sociedad sólo será sana si los jóvenes son capaces de desarrollar sus capacidades con voluntad propia y análisis crítico", principios que a su juicio impulsa la entidad a través de la "educación, la prevención de conductas de riesgo y el apoyo a su desarrollo personal y social".

En sus 40 años de historia, Fad Juventud ha pasado de ser una respuesta urgente al problema acuciante de las drogas, que en los 80 truncó la vida de muchos jóvenes, a convertirse en una Fundación dedicada al apoyo integral de las nuevas generaciones, con un enfoque basado en la prevención y la educación, que reivindica la necesidad de situar el bienestar juvenil en el centro del debate social y político. Sus principales líneas de actuación se centran en la salud mental, la igualdad, la participación, la empleabilidad o la prevención de riesgos sociales o digitales.

Del teléfono a los estudios

Por ejemplo, el teléfono 900 16 15 15 ha sido, desde los años 80, un salvavidas para más de 400.000 personas. Comenzó como una línea de ayuda frente a la drogadicción y hoy es un servicio multicanal que recibe consultas, especialmente, de salud mental, de uso responsable de tecnologías y de problemas de convivencia familiar. A su vez, el Centro Reina Sofía, con más de 200 estudios publicados, es un referente sobre el estado y las opiniones de la juventud, en áreas críticas como la precariedad laboral y la emancipación, la brecha de género y la violencia juvenil o el impacto del ocio digital.

Fad Juventud también ha logrado hitos publicitarios, a través de sus múltiples campañas, que forman parte de la memoria colectiva, como la imagen de una jeringuilla tachada o el lema 'Drogas. Di no', con estrategias basadas en la capacitación y el desarrollo del pensamiento crítico y no en el enfoque punitivo o de miedo. Asimismo, sus proyectos educativos alcanzan, cada año, a unos 75.000 docentes y familias, tanto en las aulas como en los hogares. La entidad tiene, además, ramificaciones internacionales, con una presencia en más de 16 países de América Latina y África.

El acto de celebración

El acto '40 años al lado de la juventud', con el que la Fundación ha dado el pistoletazo de salida a la celebración del aniversario, ha reunido a políticos, representantes institucionales, organizaciones sociales y jóvenes. La jornada ha arrancado con la bienvenida institucional de Goirigolzarri y Martín de Cabiedes, quienes han repasado algunos hitos de la contribución social de Fad Juentud. Asimismo, han participado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, y el creador de contenido y embajador del 40 aniversario, Rubén Avilés.

La jornada ha sido clausurada por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, quien ha subrayado que "las juventudes no son destinatarias pasivas de las políticas, sino sujetos políticos y protagonistas del presente".