Los termómetros españoles se disparan hasta 15 grados en una semana y se preparan para rozar máximas de 40 en pleno mayo

La semana pasada, la llegada de una masa de aire frío procedente del norte de Europa dejó varios días de frío y con temperaturas por debajo de lo normal. Pero ahora, según advierten los modelos, la situación meteorológica ha cambiado y todo apunta a que nos adentramos en el primer episodio de calor del año. "Esta semana ganan terreno las altas presiones, aumenta la insolación y llega una masa de aire más cálida", advierte la meteoróloga Mar Gómez, del equipo de 'eltiempo.es', quien pronostica que, a raíz de este episodio, los termómetros españoles podrían registrar aumentos de entre 10 y 15 grados en apenas una semana. "Entre el miércoles y el fin de semana, las temperaturas podrán situarse en muchas zonas entre 5 y 12 grados por encima de lo normal para estas fechas", comenta la especialista.

Entre el jueves y el viernes se alcanzarán los 30 grados en amplias zonas de país, máximas de 38 grados en el Valle del Guadalquivir y noches tropicales por encima de los 20 grados en varias localidades

Según explica Gómez, este tipo de cambios bruscos de temperatura es algo habitual en mayo dado que se trata de un mes de transición entre las condiciones primaverales y las veraniegas. "Durante este periodo podemos pasar de días frescos con ambiente casi de marzo o abril a jornadas prácticamente veraniegas en muy poco tiempo", comenta. En este caso, el cambio brusco de temperatura se debe a la transición entre la masa de aire frío que dominó la semana pasada a la llegada de una dorsal subtropical que, a partir de este miércoles, favorecerá la circulación y entrada de aire cálido. Los modelos apuntan a que este fenómeno provocará un ascenso progresivo de las temperaturas que alcanzará su pico entre el jueves y el viernes.

Calor y noches tropicales

Los pronósticos apuntan a que en los próximos días se registrarán temperaturas por encima de los 30 grados en prácticamente todo el país. En zonas del nordeste y mitad sur, además, se espera que los termómetros se sitúen entorno a los 34 grados. En el valle del Guadalquivir, por ejemplo, podrían alcanzarse valores cercanos a los 38 grados. Y en puntos del sur se esperan mínimas por encima de los 20 grados por lo que, en la práctica, podrían darse las primeras noches tropicales del año. "Las altas temperaturas irán ganando terreno desde mediados de semana y se mantendrán altas durante varios días, especialmente en el centro, sur y nordeste peninsular", comenta la meteoróloga quien añade que, por el momento, "es posible que el ambiente cálido se prolongue durante el fin de semana e incluso parte de la semana siguiente en algunas zonas".

"En un planeta más cálido, los episodios de calor son más probables, pueden aparecer antes, durar más y alcanzar valores más extremos" Mar Gómez — Meteoróloga

Registrar temperaturas cercanas a los 40 grados en mayo muestra, por un lado, cómo el cambio climático está impactando de forma directa en los termómetros españoles y, por otro lado, cómo podría ser el próximo verano. "En un planeta más cálido, los episodios de calor son más probables, pueden aparecer antes, durar más y alcanzar valores más extremos. No podemos atribuir un episodio concreto al cambio climático sin un estudio específico de atribución, pero sí podemos decir que este tipo de situaciones encajan en una tendencia de fondo: primaveras cada vez más cálidas y episodios de calor más tempranos", comenta Gómez a la par que lanza una advertencia: "La señal estacional apunta claramente a que el próximo verano será más cálido de lo normal sobre todo en puntos del interior peninsular donde estas anomalías podrían ser más destacadas".