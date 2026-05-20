La Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva denuncia el discurso "falsario" del sindicato Professors de Secundària (ASPEPC)

La Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva de Catalunya ha denunciado públicamente lo que considera un discurso "falsario y malintencionado" por parte del sindicato Professors de Secundària (ASPEPC). Según la organización, las declaraciones de este sindicato contra la presencia de alumnos con discapacidad en aulas ordinarias fomentan el odio y la discriminación hacia este colectivo. En el contexto de las recientes movilizaciones de docentes, representantes de ASPEPC -el sindicato con más representación en los institutos públicos de Catalunya- han calificado el actual modelo de escuela inclusiva como una "estafa", un "engaño" y un "ejercicio de hipocresía".

En un comunicado hecho público este miércoles, la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva critica que el sindicato no concrete un modelo alternativo, limitándose a afirmar que "la escuela debe ser inclusiva, pero el aula no" o calificando como una "barbaridad" que todo el alumnado comparta el mismo espacio.

"Tomadura de pelo monumental"

La polémica se ha intensificado a raíz de publicaciones en redes sociales de un dirigente sindical, quien tildó la inclusión de "tomadura de pelo monumental" alegando que los alumnos con enfermedades mentales o dificultades neurocognitivas "no aprenden como los cerebros normales". La plataforma desmiente tajantemente las afirmaciones sindicales que aseguran que se están cerrando centros de educación especial (CEE) para recortar recursos. Según los datos aportados por la entidad, Catalunya mantiene el mismo número de centros (104) desde hace más de dos décadas, siendo la comunidad autónoma con más centros de este tipo en España.

Además, apuntan en el mismo comunicado, el número de alumnos escolarizados en centros de educación especial ha crecido significativamente, pasando de 6.839 en el curso 2017-18 a 8.725 en el actual curso 2024-25. La organización señala que esta cifra seguirá aumentando tras el pacto entre el Departament y los sindicatos CCOO y UGT para crear 158 nuevas plazas en CEE.

Cuestión de prioridades

Uno de los puntos más controvertidos del comunicado de la plataforma es la acusación de que el sindicato ASPEPC vincula la falta de recursos para la inclusión con las mejoras salariales de los docentes. Según la plataforma, el sindicato habría admitido que destinar recursos a la escuela inclusiva "irá en detrimento del aumento salarial", sugiriendo que su prioridad es la retribución económica por encima de la bajada de ratios o el aumento de especialistas.

Ante esta situación, la entidad -fundada en 2001 y compuesta por familias, profesionales y numerosas asociaciones como Down Catalunya o Dincat- ha hecho un llamamiento a los docentes movilizados para que se desmarquen de estos discursos que califican de "irresponsables". Asimismo, instan a los medios de comunicación a evitar el "populismo" y a tratar la complejidad del sistema educativo actual con rigor, defendiendo la escuela inclusiva como "el único horizonte posible" siempre que cuente con la formación y los profesionales necesarios.