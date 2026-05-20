Ecologistas piden paralizar Yesa 25 años después de iniciar las obras: "Que los retrasos sirvan para reflexionar"

"Aprovechemos el retraso en las obras para poder reflexionar sobre el último modificado del proyecto y, sobre todo, para garantizar la seguridad". Responde al teléfono el presidente de la Asociación Río Aragón, Miguel Solana, después de 25 años señalando las dudas y riesgos del recrecimiento de un pantano que no hace sino postergarse en el tiempo. Por eso, la Asociación Río Aragón ha reclamado detener definitivamente unas obras que consideran «inviables», «inseguras» y ejemplo de «despilfarro» y mala planificación, además de «oscurantismo» en la gestión.

La entidad ha recordado en un comunicado que el 18 de mayo de 2001 el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, colocó la primera piedra del proyecto, adjudicado a una unión temporal de empresas formada por ACS, Ferrovial y FCC.

Según la asociación, la infraestructura debía estar terminada en 2006 con un presupuesto de 113 millones de euros, aunque las previsiones actuales sitúan el coste en más de 400 millones y retrasan su finalización más allá de 2030. «Si pensamos en las grandes obras que ha habido en_Aragón y en España, todos entendemos que pueda haber complicaciones. Pero lo que ha pasado en_Yesa es excepcional. No son problemas en una infraestructura, son un cúmulo de circunstancias gravísimas que obligan a reflexionar», pide Solana.

Río Aragón ha asegurado que las obras llevan «más de tres años sin avanzar» debido a problemas «geológicos y de estabilidad» y desde la entidad ecologista denuncian que el proyecto «incumple las normativas de seguridad vigentes sobre presas y embalses». «El proyecto parte de un problema de planificación: no se tuvieron en cuenta cuestiones básicas para la seguridad. Y después, tenemos una ejecución negligente, con dos deslizamientos en las laderas, en 2006 y 2013, que conllevó la expropiación y el derribo de 100 casas. Hay señales de alarma gravísimas y no ha habido una actitud de replantearse las cosas», lamenta Solana.

En movimiento

A través de un comunicado, la asociación ecologista denuncia que las laderas «siguen en movimiento» y recuerdan los deslizamientos registrados en 2006 y 2013. También rememoran las declaraciones realizadas en 1982 por el ingeniero René Petit, director de las obras de la presa original, quien advirtió de que el aumento del volumen del embalse incrementaría «considerablemente» las posibilidades de fallo geológico y expresó sus dudas sobre la seguridad del proyecto.

Ahora, después de 25 años de obras y tras varios ejercicios sin avances concretos, insisten en que ha llegado el momento de renunciar al proyecto. «Después de 25 años llega el momento de asumir que el llenado es inaceptable. Yesa tiene alternativas. No hay que olvidar que es una obra con vocación de futuro y no podemos ponerlo en riesgo», declara Solana.

La asociación ha criticado las valoraciones de estabilidad realizadas en los últimos años por la Confederación Hidrográfica del Ebro y responsables políticos y ha reclamado «valentía política» para abandonar una actuación que, a su juicio, «nunca debió haberse emprendido». Así, reclaman que la tramitación del modificado número 4 del proyecto sirva para «replantear el recrecimiento y apostar por una solución centrada en reforzar la actual presa y reparar los daños causados».

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Y frente a los anuncios de que la presa es de las más seguras y observadas de España, Solana responde contundente: «Un enfermo puede estar muy monitorizado y morir igual».