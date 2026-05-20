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Crimen machista

El detenido por la muerte violenta de Figueres había sido condenado el día anterior a seis meses de cárcel por maltratar a la víctima

Crimen machista en Figueres: un hombre mata a su expareja en plena calle y se limpia la sangre en una fuente

Un hombre mata a su expareja a cuchilladas en plena calle

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El hombre detenido este martes por la muerte violenta de una mujer en Figueres había sido condenado el día anterior a seis meses de cárcel por maltratar a la propia víctima. El individuo había aceptado la pena y se le había impuesto una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con ella durante un año y cuatro meses.

Horas más tarde, sin embargo, fue detenido por lesionarla de nuevo, y la víctima quedó citada para ser explorada hoy por el forense y por declarar ante el juez de guardia. Sin embargo, no se presentó, y el detenido quedó en libertad. Horas después ha vuelto a ser detenido, esta vez como presunto autor del homicidio de la víctima.

Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la agresión de ayer la asumió el juez de guardia, la plaza 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Figueres.

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Dado que hoy la víctima no se presentó a la valoración de las lesiones y a declarar, este juzgado dejó al detenido en libertad y se inhibió en favor de la plaza 7 de la sección de instrucción, que es la que había emitido la sentencia de conformidad previa. El TSJC puntualiza que la guardia resuelve únicamente sobre situaciones personales.

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