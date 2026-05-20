El crimen machista de Figueres eleva a tres los feminicidios en Catalunya este 2026

El Departament d’Igualtat i Feminisme ha condenado el feminicidio de una vecina de Figueres asesinada este martes, 19 de mayo, presuntamente por su expareja. Se trata del tercero del año 2026 en Catalunya y el 162.º desde que se empezaron a recoger datos oficiales, en el año 2012.

La víctima es Erika, una mujer de 33 años de origen hondureño que también se hacía llamar Kimberli y vecina de Figueres. Murió este martes por la tarde después de recibir varias puñaladas en plena calle, en la plaza Josep Tarradellas de Figueres, muy cerca de una escuela. El presunto autor del crimen, un hombre de 48 años, Andrés Roche, también vecino de la ciudad, fue detenido en el mismo lugar de los hechos por efectivos de los Mossos d’Esquadra y de la Guàrdia Urbana de Figueres.

El Departament ha expresado su «más sentido pésame y apoyo» al entorno de la mujer presuntamente asesinada por violencia machista y a los vecinos y vecinas de Figueres. Igualtat i Feminisme recuerda que erradicar las violencias machistas es «una cuestión de país» y hace un llamamiento a sumar esfuerzos desde todos los ámbitos de la sociedad para acabar con esta lacra, en un comunicado.

El caso ha conmocionado a Figueres porque el presunto agresor ya había pasado por los juzgados horas antes del crimen. Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el hombre había sido condenado el lunes a seis meses de prisión por maltratar a la misma víctima. En aquella sentencia de conformidad también se le impuso una orden de alejamiento de 250 metros y la prohibición de comunicarse con ella durante un año y cuatro meses.

Horas después, el mismo hombre volvió a ser detenido por presuntamente haber lesionado a la víctima. La mujer quedó citada para ser explorada por el médico forense y para declarar ante el juez de guardia, pero no se presentó. A raíz de ello, el detenido quedó en libertad. Pocas horas más tarde, fue arrestado de nuevo, esta vez como presunto autor del homicidio machista de Figueres.

Agresor conocido por la policía

El agresor, conocido por la policía, había estado en prisión y acumula numerosos antecedentes —muchos de ellos por violencia machista—, según fuentes conocedoras del caso. El hombre es español, ha vivido en Ripoll y vecino de Figueres.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las tres de la tarde. Cuando los servicios de emergencia llegaron a la plaza, encontraron a la mujer tendida en el suelo con heridas de arma blanca. A pesar de las maniobras de asistencia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El arma del crimen, un cuchillo de cocina ensangrentado, apareció debajo de un vehículo aparcado en la misma plaza. Después del asesinato, el acusado se lavó los brazos llenos de sangre en una fuente de la misma plaza y numerosos testigos se enfrentaron a él y lo retuvieron a la espera de la policía.

La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra en Girona mantiene abierta la investigación para esclarecer todas las circunstancias del crimen. El juzgado de instrucción número 6 de Figueres dirige la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario. Está previsto que el detenido pase a disposición judicial el jueves.

162 mujeres y niños y adolescentes muertos

Con este caso, Catalunya suma tres feminicidios este 2026. En cuanto a 2025, el Departament d’Igualtat i Feminisme cifra en once el número total de feminicidios, correspondientes a diez mujeres asesinadas por violencia machista y un feminicidio vinculado. Desde 2012, cuando se empezaron a recoger datos oficiales, ha habido 162 feminicidios en Catalunya: 152 mujeres y 10 niños y adolescentes asesinados en el marco de las violencias machistas.

El Departament también recuerda que el número de hijos e hijas que han quedado huérfanos por la violencia machista supera el centenar en la última década. Ante cualquier indicio o situación de violencia machista, Igualtat i Feminisme insiste en que hay que llamar al 900 900 120, una línea gratuita, confidencial, que no deja rastro y que funciona las 24 horas del día todos los días del año. En caso de emergencia ante una agresión, hay que llamar al 112.

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El Govern apela también a la responsabilidad colectiva y pide el máximo respeto a la intimidad de la víctima y de su entorno para no añadir más dolor ni caer en ninguna forma de revictimización. Este llamamiento llega después de que circularan imágenes del crimen machista de Figueres por las redes sociales, un hecho que también fue condenado por el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, que este martes admitió que «algo ha fallado» y pidió «acabar con esta lacra». Este miércoles se guarda un minuto de silencio por los hechos.