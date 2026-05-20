Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres jóvenes y mayores, el nuevo rango es entre 45 y 74 años

La Comisión de Salud Pública, integrada por el Gobierno y las autonomías, ha aprobado modificar el programa de cribado de cáncer de mama para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. Actualmente, las mamografías se realizan cada dos años a mujeres de entre 50 y 69 años. La nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal pero amplía el rango de edad, dado que está aumentando la incidencia de cáncer en jóvenes y también se considera conveniente aumentar la detección en mayores de 70 años, debido al aumento del riesgo con la edad y al envejecimiento poblacional.

De hecho, la decisión responde a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como a la evidencia clínica disponible, que indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.

La ampliación del cribado se apoya también en la experiencia acumulada por distintas comunidades autónomas, dado que Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha ya han incorporado el tramo de 45 a 49 años en sus programas de detección precoz, mientras que Galicia ha aportado resultados importantes para respaldar la inclusión del grupo de 70 a 74 años.

Catalunya tenía intención de ampliar los cribados, también en cáncer de colon, a partir de 2025, pero la decisión quedó paralizada por la congelación de los presupuestos y por la falta de organización y profesionales. Finalmente, el Govern ha decidido comenzar por aumentar la detección del cáncer colorrectal hasta los 74 años y con el cribado de mama se seguirá lo aprobado por la Comisión de Salud Pública, que permite un desarrollo gradual, para garantizar una implantación homogénea en toda España.

De tres a seis años

Así, las comunidades y ciudades autónomas dispondrán de un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación del programa y un total de hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100% en los nuevos grupos de edad. "Y con el fin de facilitar la adaptación organizativa y la gestión de recursos", según ha informado Sanidad, "se contempla la posibilidad de implantar inicialmente un intervalo de cribado trienal antes de consolidar definitivamente la periodicidad bienal" en la detección del cáncer de mama.

La petición de ampliar los cribados en mujeres menores de 50 años ha sido impulsada, entre otras personas, por María Valera, una paciente con cáncer de mama metastásico de 43 años, que ha recogido miles de firmas para pedir que las mamografías se realicen a partir de los 40 años. Finalmente, la decisión se circunscribe a mujeres de 45 a 49 años porque en este grupo de edad hay más evidencia de que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces. Incluso la Comisión Europea recomienda no hacerlas por debajo de los 45 porque pierden efectividad.

En España, los datos de Navarra, por ejemplo, muestran en el rango de 45 a 49 años una tasa media de detección del 4,20% entre 2022 y 2024, una cifra comparable a la observada en mujeres de 50 a 54 años. En el caso de las mujeres de 70 a 74 años, la información aportada por Galicia muestra una tasa de detección del 8,7% en 2023, superior a la registrada en el grupo de 65 a 69 años.

534 millones

El impacto presupuestario estimado de la modificación del programa de cribado asciende a 534 millones de euros durante el periodo 2025-2029. No obstante, el coste real previsto será inferior, según Sanidad, dado que varias comunidades autónomas ya han iniciado de manera progresiva la ampliación de los grupos de edad.

El Ministerio dirigido por Mónica García califica esta medida como "un avance relevante en las estrategias de prevención y detección precoz, incorporando nuevas evidencias científicas y tecnologías diagnósticas orientadas a mejorar la equidad, la eficacia clínica y la capacidad de detección temprana".