Entrevista | Iolanda Segura Portavoz nacional del sindicato de Educación USTEC-STEs
«Las colonias se sostienen por el voluntarismo de los docentes»
La portavoz de USTEC-STEs Segura defiende que las colonias y otras actividades fuera del horario escolar suponen una carga que afecta incluso a la vida personal y familiar de los docentes y que, además, no la ven recompensada
Xavi Moraleda
Son días de movilizaciones para la comunidad de docentes. Centenares de trabajadores del sector han salido a las calles para hacer visible la «situación de emergencia educativa» que viven. Las mejoras salariales y la reclamación de más recursos para atender la diversidad son las principales reivindicaciones del sector. Si no se llega a un acuerdo, amenazan con dejar de hacer salidas de colonias el curso que viene, ya que según apunta Iolanda Segura, portavoz nacional del sindicato USTEC-STEs, y residente en Santpedor, «se mantienen gracias al voluntarismo de los docentes».
¿Por qué las salidas de colonias y las actividades extraescolares?
Son salidas que nos obligan a hacer muchas horas fuera de nuestro horario laboral, sin recibir compensaciones y, sobre todo, sin estar obligados a ello. Las colonias se sostienen gracias al voluntarismo de los docentes. Obviamente, son una muy buena oportunidad para que los alumnos se desarrollen en un entorno de aprendizaje diferente, fuera de las aulas, pero también comportan una responsabilidad muy grande que no vemos nada recompensada.
¿Qué suponen para los docentes?
Tienes que aparcar por completo tu vida personal y familiar durante los días que dure la salida —que pueden ser desde dos hasta una semana entera, en el caso de los viajes de fin de curso—. Nos obliga a reorganizar nuestra propia vida familiar, nos imposibilita la conciliación y muchas veces nos supone tener que asumir gastos añadidos. Además, tienes a tu cargo una veintena de jóvenes, cada uno con sus necesidades individuales, que tienes que atender y velar por su seguridad. Por tanto, si pedimos mejoras salariales significativas, también es para poner en valor estas actividades. Hay que encontrar la forma de mantenerlas sin que el personal docente tenga que hacer todos estos sacrificios.
¿Qué suponen para los docentes?
Tienes que aparcar por completo tu vida personal y familiar durante los días que dure la salida —que pueden ser desde dos hasta una semana entera, en el caso de los viajes de fin de curso—. Nos obliga a reorganizar nuestra propia vida familiar, nos imposibilita la conciliación y muchas veces nos supone tener que asumir gastos añadidos. Además, tienes a tu cargo hasta una veintena de jóvenes, cada uno con sus necesidades y atenciones individuales, que tienes que atender y velar por su seguridad. Por tanto, si pedimos mejoras salariales significativas, también es para poner en valor estas actividades. Hay que encontrar la forma de mantenerlas sin que el personal docente tenga que hacer todos estos sacrificios.
Además, Cataluña es la única comunidad autónoma donde se hacen colonias, ¿verdad?
Exacto. Hemos llegado a un punto en que parecen una obligación adquirida de los docentes, pero realmente no tenemos ninguna obligación de hacerlas. Yo soy una gran defensora de las colonias, porque es cierto que tienen un gran valor pedagógico para los niños y jóvenes. La propia consejera ha manifestado públicamente que las colonias son un gran valor que tenemos en Cataluña. Pues queremos que esto se valore, y no con 50 euros brutos por pernoctación para un máximo de dos profesores y válido solo para dos o tres noches. Por este motivo decimos que este acuerdo firmado entre Govern, CCOO y UGT nos parece una broma.
El sector siente que se les utiliza como «moneda de cambio».
Entendemos que nuestra acción de protesta tendrá afectaciones, pero quien lo puede revertir es la Administración. De hecho, yo misma he recibido escritos de empresas que tienen casas de colonias en los que nos dan apoyo y nos dicen que nuestras demandas son legítimas. Y aunque estén preocupados, entienden que es una medida de presión porque vemos nuestra tarea reconocida.
¿Cómo estáis viviendo las jornadas de protestas?
Son días intensos. Hay nervios, cansancio y sentimiento de desgaste, pero, al mismo tiempo, el colectivo está más organizado y decidido que nunca y tenemos una voluntad clara de luchar. Si se está saliendo a la calle de forma masiva es porque la situación en los centros ha llegado a un punto insostenible. Hay muchos docentes que ya no pueden más.
¿Qué es lo que más cuesta?
La principal complicación es que siempre nos topamos con el bloqueo por parte de nuestros representantes políticos, que en teoría deberían estar a nuestro servicio. Pero, en la realidad, sentimos que obedecen más bien a sus intereses políticos y económicos que no a los de los trabajadores de la enseñanza y el alumnado.
¿Veis posibilidades de llegar a un acuerdo?
Tenemos esperanza. Si no, no estaríamos luchando.
¿Lo veis cerca?
El gobierno no lo está poniendo fácil, está actuando de una forma más autoritaria que democrática porque en lugar de ponerse a negociar ha iniciado una persecución política hacia representantes sindicales, hay agentes de los Mossos que se han infiltrado en asambleas, vulnerando así nuestros derechos de reunión sindical, y han intentado desarticular el movimiento a base de prácticas intimidatorias y actitudes reprobables. Por eso, pedimos que se reconduzca su forma de proceder, que se vuelva a las vías democráticas de la negociación y, sobre todo, que hagan posible un acuerdo que ponga en el centro a las personas trabajadoras y al alumnado.
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