Catalunya eleva hasta los 90.000 euros las multas por pintar grafitis en los trenes

Pintar grafitis en los trenes de Rodalies, FGC o del Metro de Barcelona supondrá una multa de hasta 90.000 euros. El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la modificación del régimen sancionador que rige esta práctica vandálica –y que afecta gravemente al servicio ferroviario catalaán– y dispara el monto de los castigos hasta los 900.000 euros en los casos vandálicos más graves.

Es una medida que echó andar a finales del año pasado, cuando el propio president Salvador Illa la propudo durante el debate de política general, y que aceleró el mes pasado cuando la mayoría de grupos parlamentarios acordó que se tramitará en lectura única –es decir, por la vía rápida–. El endurecimiento de las multas se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos excepto los Comuns y la CUP, que desde la primera tramitación de ley ven excesivas las cantidades previstas en las multas.

Ambos partidos han esgrimido que las sanciones son demasiado exigentes y que el Código Penal, por dónde acaban gestionándose la mayoría de estas situaciones, ya recoge multas similares y que en ocasiones pueden implicar penas de parcel. Así lo ha expresado el diputado de los Comuns, Andrés Garcia Berrio, que ha cuestionado que la medida se adhiera "a la proporcionalidad" que debe defender el sistema administrativo. En el mismo sentido se ha expresado el diputado de la CUP, Dani Cornellà, que ha asegurado que el endurecimiento de las multas no hará que "nadie deje de pintar trenes" y ha llamado a aplicar soluciones estructurales para reforzar el conjunto del sistema de Rodalies que protejan al material rodate.

Hasta 900.000 euros

Con la reforma, las infracciones graves -entre ellas, las pintadas- conllevarán multas de entre 18.000 y 90.000 euros. Las consideradas muy graves -que incluyen actuaciones que ponen en riesgo la seguridad del servicio ferroviario o dañan de forma significativa sus infraestructuras- se sancionarán con importes de entre 90.000 y 900.000 euros. En cuanto a las leves, podrán castigarse con una advertencia, una multa de hasta 18.000 euros o ambas medidas.

El endurecimiento del régimen sancionador busca frenar el vandalismo en la red, pero también ahorrar dinero público. Según ha destacado la diputada de Junts, Judith Toronjo, la limpieza de trenes costó 13 millones de euros el año pasado, lo que equivale a unos 33.000 euros diarios. Toronjo ha aprovechado su intervención en el Parlament para cargar contra la CUP y los Comuns por no apoyar la medida. "Los grafiteros se lo tendrían que haber pensado mejor" antes de hacer algo "con un coste sobrevenido" tan alto, ha defendido.

A la espera de nuevos trenes

La medida aprobada este miércoles tiene que servir también para disuadir actos vandálicos contra los 110 nuevos trenes que Rodalies prevé incorporar entre finales de este año y a lo largo de 2027. Algunos de estos nuevos trenes de la serie 452, que circulan en fase de pruebas, ya aparecieron pintarrajeados en la estación de Mataró algunos meses atrás.

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Los nuevos trenes deberían estar ya en funcionamiento, pero un problema con la empresa Alstom, encargada de su construcción, ha provocado un retraso en la entrega del nuevo material rodante, tal como adelantó EL PERIÓDICO. El fabricante se ha comprometido a que los primeros 16 trenes lleguen a Catalunya para finales de este año, aunque llegada esa fecha todavía deberán tardar un tiempo en ponerse al servicio del público mientras finalizan las pruebas.