Tarragona busca al ganador de 22 millones de euros de La Primitiva: "Le esperamos para felicitarle"

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en La Pineda-Vila Seca (Tarragona) percibirá más de 22 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este lunes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 22.281.938,41 euros. El boleto se ha validado en el Despacho Receptor no 75.625, situado en Marcos Redondo, 3-A L-2. La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 18 de mayo, ha estado formada por los números 44, 18, 37, 11, 4 y 31. El número complementario es el 46, el reintegro el 5 y el Joker, 6347680. La recaudación ha ascendido a 6.466.757 euros.

La administración de lotería El Rincón del juego de La Pineda, en Vila-seca (Tarragona), tiene este martes más trasiego de lo habitual tras dar anoche el premio de 22.281.938 euros a una persona que, al menos de momento, guarda el anonimato. "No sabemos quién ha sido el afortunado, pero le esperamos aquí para felicitarle", cuenta a EFE la responsable de la administración, Gisela Zamudio.

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"Repartir este premio de más de 22 millones de euros ha sido muy emocionante, hemos cumplido el sueño de una persona que ha venido aquí a echar su apuesta. Esperamos seguir dando más premios", dice Zamudio. El local está ubicado en la calle Marcos Redondo, cerca del paseo marítimo de La Pineda, una zona turística donde estos días hay movimiento de visitantes.