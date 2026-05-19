La segunda vida de un avión DC-3 de la Segunda Guerra Mundial abandonado en un aeropuerto de Mallorca: "Es un orgullo tenerlo"

Construido en 1942, los pilotos de la Fuerza Aérea Estadounidense (USAF) bautizaron al Douglas DC-3, icono de la aviación moderna, como 'Gerónimo'. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo operativo en el norte de África, principalmente en Libia, transportando tropas. Acabada la guerra, al Ejército de EEUU no le salía a cuenta repatriar todos los aviones, tanques y jeeps que habían utilizado en el conflicto, así que muchos fueron sacados a la venta.

Tras décadas en funcionamiento -se cree que pudo ser incluso usado por la CIA-, este aparato, el primero en contar con piloto automático, fue comprado por Aeromarket, una compañía aérea mallorquina dedicada al transporte de carga que lo utilizó para trasladar mercancías de las islas a la Península durante sus últimos años de vuelo. Una avería en un motor, sin embargo, lo dejó varado en el aeropuerto mallorquín de Son Bonet en la década de los 90. Al poco tiempo la compañía quebró. Y ahí se quedó, solitario, al albur de la climatología.

Vista aérea tomada por Google Earth de la zona del aeropuerto de Son Bonet donde están el DC-3 restaurado y el Antonov. / EL PERIÓDICO

Deterioro por la humedad

"Estuvo mucho tiempo en la zona aire del aeropuerto [el área restringida donde operan las naves] y la verdad es que fue canibalizado, robaron de todo, hasta que AENA lo trasladó a la zona tierra, donde también se estaba deteriorando: en Mallorca hay mucha humedad", apunta Gabriel Mestres, piloto privado, amante de los aviones históricos y uno de los 50 responsables de que el avión tenga una segunda vida.

Precisamente con el objetivo de recuperar esta aeronave y un Antonov AN-2 también dejado a su suerte en el aeropuerto, crearon en 2018, concretamente el 10 de diciembre, día de la Virgen de Loreto, la patrona de la aviación, la Asociación de Amigos de la Aviación Histórica, entre cuyos miembros se encuentran trabajadores del propio aeropuerto.

Vista del Antonov abandonado en el aeropuerto de Son Bonet, que será próximamente restaurado por la asociación. / B.RAMON

"A partir de la creación de la asociación, firmamos un acuerdo de colaboración con AENA para que nos autorizara a restaurar los aviones y hemos empezado por el DC-3", recuerda Mestres sobre los casi ocho años de trabajo al aire libre, pandemia mediante, que acabarán finalmente en unas semanas: "La restauración está al 95%. Queda solo acabar la pintura de las capotas del motor derecho". Entretanto, han protegido el Antonov con lonas para que no se siga degradando a la espera de empezar a trabajar en él.

La labor de restauración del DC-3, también llamado C47 Skytrain y que fue el primer modelo en construirse con aluminio, ha incluido a su vez un trabajo de investigación, contactando incluso con la USAF, que, gracias al número de serie, pudo facilitar todo tipo de información sobre la aeronave e incluso fotografías de época como las que acompañan este reportaje. Así, procedieron a desmontarlo por dentro y lo pintaron por fuera tal como estaba cuando salió de fábrica el 30 de junio de 1942. Incluso le instalaron un cableado nuevo, lo que ahora posibilita que por la noche se enciendan las luces de posición, como si estuviera listo para el despegue.

Soldados estadounidenses posan durante la Segunda Guerra Mundial frente al DC-3 que ahora ha sido restaurado en Mallorca en una imagen facilitada por la Fuerza Aérea estadounidense. / ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA AVIACIÓN HISTÓRICA

"Es un orgullo tenerlo, la verdad. En España solo hay dos más: uno en Málaga y otro en el aeródromo de Cuatro Vientos. Cuando vinieron de Madrid a ver el nuestro nos dijeron que estaba mucho mejor conservado que el suyo", señala el presidente de la asociación, que desde hace un año y medio organiza visitas guiadas para colegios, asociaciones o jubilados para ver la aeronave con guías formados por Amadip, organización sin ánimo de lucro fundada por familiares de personas con discapacidad intelectual.

Pese a ser un modelo construido en los años 40, Mestres precisa que, si hubiera recibido el mantenimiento adecuado, podría seguir volando, al igual que hay DC-3 surcando los aires en la actualidad que funcionan como aviones de carga para compañías estadounidenses y sudamericanas. "Los aviones no tienen fecha de caducidad, solo deben estar en condiciones de vuelo", asegura.

Vista del avión BC-3 abandonado en el aeropuerto de Son Bonet, en Mallorca, después de ser restaurado. / B.RAMON

Cinco Antonov abandonados

La asociación estudia ahora si puede colaborar con el aeropuerto de Son Bonet para restaurar un segundo Antonov que también sigue allí dejado a su suerte procedente de una remesa de cinco que fueron abandonados tras ser usados para labores de fumigación y siembra en el norte de África.

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Miembros de la Asociación de Amigos de la Aviación Histórica posan con el BC-3 antes de comenzar a restaurarlo. / ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA AVIACIÓN HISTÓRICA

"Les colocaban una tolva y volaban bajito", precisa el experto en aviones históricos sobre estos Antonov pertenecientes en su día a una empresa ucraniana que quebró. "A los pilotos les comunicaron que debían volver con los aviones, pero, al decirles que no iban a cobrar, los dejaron allí". La idea es que con las mejores piezas de los dos Antonov puedan restaurar uno completo para ser exhibido.