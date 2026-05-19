Salud mental
Los psicólogos coinciden sobre las relaciones tóxicas: "Si siempre te trataron mal, siempre vas a buscar ese tipo de vínculos"
Rafael Guerrero explica por qué la gente suele buscar parejas que les tratan igual que sus padres
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Uno de los conceptos que más se ha tratado de explicar en el mundo de la psicología son las relaciones tóxicas. Estas situaciones, que siguen siendo muy habituales, tienen un significado mucho más profundo detrás y así lo explica Rafael Guerrero.
Rafael Guerrero es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), doctor en educación y experto en psicología educativa. Además, es experto en TDAH, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta y en psicoterapia breve con niños y adolescentes.
Este reconocido psicólogo estuvo presente en el podcast 'Aladetres' para explicar diferentes conceptos tanto de la mente humana como de la manera en que nos relacionamos. Uno de los temas que más llamó la atención de la gente fue cuando explicó por qué muchas veces la gente repite constantemente relaciones tóxicas.
Dificultad de amar si no te han amado
Rafael Guerrero explica el principal motivo por el que hay gente que solo está en relaciones tóxicas: "¿Qué ocurre si a mí no me han amado? Que es muy difícil que yo pueda amar. Es muy difícil. Y entonces voy a entrar constantemente en esta toxicidad".
Continúa explicando: "Esto lo vemos en muchos adultos, que dicen, fíjate fulanito, que siempre parece que tiene la pareja incorrecta, la pareja que siempre le trata mal, la pareja que siempre le hace chantaje, la pareja que la ridiculiza en público. Es porque cuando no hemos dado esa gasolina del amor, del cariño, de la presencia, de ser comprensivo con el otro, esa aplicación cerebral no la tengo descargada".
El trato de los padres
Además, expone que "si no la tengo descargada, no la puedo poner en marcha, pero tampoco la puedo detectar el día de mañana y voy a entrar constantemente en relaciones donde, ya sea en el trabajo, ya sea de pareja, da igual, ya sea con amigos, me van a tratar de la misma manera que me trataron mis padres, que en este caso no fue una manera sana de tratarte".
Según el psicólogo experto, los padres tienen un papel principal en esta situación: "Si siempre te chantajearon, si siempre te trataron mal, si nunca te hicieron caso, vas a buscar ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque son las que conoces. Es el único idioma que conoces".
La adolescencia es clave
También expone por qué la adolescencia es el punto clave para apoyar a los hijos: "No les comprendemos, no les entendemos, porque realmente no comprendemos lo que está ocurriendo a nivel cerebral. Yo siempre digo que si los padres, las madres y los profesores de la etapa de secundaria fuéramos capaces de entender lo que está ocurriendo aquí dentro, en el cerebro de nuestros hijos adolescentes, de nuestros alumnos adolescentes, lo llevaríamos mucho mejor".
De esta manera, lo que quiere expresar Guerrero es que el tipo de amor y cuidados que recibimos en la infancia y en relaciones tempranas establece patrones como la comunicación, los límites, la expresión emocional y las expectativas. Por eso, si no se han vivido vínculos sanos, es más difícil identificarlos o sentirse a gusto con ellos.
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