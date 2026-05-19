Las escuelas Cervantes de Barcelona y Vedruna de Palafrugell, premio Ensenyament por su atención a la diversidad: "Lo importante es adaptarte a los niños"

En días de pleno conflicto entre los sindicatos educativos y la Conselleria d'Educació, la Fundació Cercle d'Economia ha dado a conocer este martes los ganadores del Premi Ensenyament 2026. Ha sido un galardón ex-aequo para la Escola Cervantes de Barcelona y para el colegio Vedruna Prats de la Carrera, en Palafrugell. Dos centros alejados físicamente pero cercanos en lo que les ha merecido el premio: la atención a la diversidad de las aulas y la adaptación al alumnado y su entorno.

"Somos una escuela pequeña (210 alumnos), invisible, en medio de Ciutat Vella, con un porcentaje altísimo de vulnerabilidad [el 60%], que hemos desmontado la leyenda urbana de que los niños vulnerables hacen bajar los resultados educativos". Así presenta la Escola Cervantes su orgullosa directora, Magda Martí. "Lo importante es creer en los niños y adaptarte a sus necesidades. El nuestro es un proyecto construido durante muchos años, haciendo mucha autocrítica y adaptándonos al entorno y al alumnado" prosigue la maestra, quien destaca los resultados académicos de su alumnado, por encima de la media de los centros de su complejidad, alta, y en la media catalana, mirando cara a cara a centros con realidades muy distintas e infinitamente menos complejas.

El premio reconoce a la Escola Cervantes por los buenos resultados académicos de su alumnado, un 60% de los cuales tiene dificultades socioeconómicas

Un logro destacable teniendo en cuenta que entre el 54% y el 60% del profesorado cambia cada curso. "El centro ha diseñado toda su organización para garantizar la continuidad del proyecto, independientemente de quién forme parte del claustro", ha valorado el jurado del premio.

"Para mí un proyecto es bueno cuando da buenos resultados, no olvidemos que el objetivo de la escuela es que los niños aprendan; por eso, cuando he visto que llevábamos cuatro años de resultados buenos, que no era cosa solo de una promoción, decidí presentarnos al premio", señala Martí, quien tiene contabilizado que en cada aula de 25 alumnos hay ocho con algún trastorno de aprendizaje.

"Un porcentaje muy alto de nuestras familias no tiene los entre 400 y 700 euros que vale que te hagan un diagnóstico, ni el dinero que valen las terapias que no cubre el sistema público" Magda Martí — Directora de la Escola Cervantes

"Es un porcentaje muy alto, y una parte muy importante de nuestras familias no tiene los entre 400 y 700 euros que vale que te hagan un diagnóstico, ni el dinero que valen las terapias que no cubre el sistema público; y eso genera una impotencia muy grande, ¿cómo le dices a una familia que si hijo necesitaría una ayuda externa cuando sabes que no la podrán pagar?", reflexiona la directora apuntando el reto mayúsculo que supone esa situación; un reto que superan día a día gracias a la implicación del profesorado y a la vinculación con el entorno y la comunidad, siendo una escuela abierta al barrio.

Vinculación a las familias y al territorio

Ese trabajo comunitario y arraigo al territorio es también uno de los puntos fuertes de la Vedruna Prats de la Carrera, la otra ganadora del Premi Ensenyament 2026 de la Fundació Cercle d'Economia, un centro también con alumnado muy diverso, aunque a años luz del Cervantes, ya que los contextos son incomparables. Este centro, dirigido por Isabel Castelló, tiene 702 alumnos de 12 nacionalidades. De todos, un 37,8% es NESE (por encima de la media catalana, en el 35%).

El Vedruna Prats de la Carrera es, desde 2021, un único proyecto educativo que abarca desde Infantil hasta Secundaria, fruto de la fusión entre la escuela Vedruna y el instituto Prats de la Carrera que ha hecho que trabajen conjuntamente un mismo proyecto pedagógico con una mirada puesta en la comunidad.

Alumnado del Vedruna Prats de la Carrera de Palafugell, Premi Ensenyament 2026, participando en el proyecto 'El mar comença aquí' en alianza con Greenpeace. / Cedida

Otro de los puntos fuertes del centro de Palafrugell que ha valorado el jurado es su implicación con las familas, ofreciéndoles formaciones y vinculándolas a los procesos y actividades de la escuela, que a al vez se vinculan al pueblo (75% de las familias están vinculadas a al menos uno proceso concreto).

El galardón reconoce la labor de la escuela Vedruna, en la que el 75% de familias son parte activa del proyecto

Mireia Miralpeix, directora de Infantil de la escuela, recuerda algunos de los proyectos que han impulsado, como uno sobre la desinformación y la mentira dirigidas al alumnado de ESO. Fue una acción en una plaza del pueblo, donde proyectaron mensajes falsos para reflexionar sobre cómo se construye y se difunde la desinformación. También organizaron una exposición con materiales visuales para analizar los procesos de producción de ropa en países como Bangladesh y hacer tomar conciencia a los jóvenes de lo que implica comprar una camiseta por dos euros en plataformas como Shein, qué coste real tiene para otras personas y en qué condiciones se fabrica; participaron en la campaña 'El mar empieza aquí' en alianza con Greenpeace y organizaron una plantada de árboles entre alumnos de I5 y cuarto de ESO impulsado en el marco de un proyecto de aprendizaje servicio, por citar solo algunos ejemplos.

El Premi Ensenyament, impulsado por la Fundación Cercle d'Economia y que cuenta con la colaboración de Veolia, llega así a su XVII edición con el objetivo de reconocer proyectos pedagógicos transversales, interdisciplinarios e innovadores que ayuden a mejorar la calidad y la excelencia educativa. Este año se han recibido 56 candidaturas de centros públicos (60%), concertados (30%) y privados (10%) de distintos puntos de Catalunya. Además de los centros galardonados, otras cinco escuelas han llegado a la final: Escola Educació Especial Fundació Aspace Catalunya -mención especial por su "trayectoria ejemplar y por la extraordinaria calidad" de su proyecto-, Escola Ginebró, Escola Thau Barcelona, Fundació KREAS e Institut Angeleta Ferrer.