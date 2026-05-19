Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 20 de mayo de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 20 de mayo de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 20 de mayo de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 20 de mayo de 2026
- Catalunya activa una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales ante los chubascos previstos para este lunes y martes
- ¿A qué zonas afectará el lunes la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya?
- La unidad de depresión resistente de Sant Joan de Déu logra entre un 25% y un 30% de éxito en el primer año
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
- Un nuevo mapa descubre las áreas clave para los tiburones y otros depredadores en el Mediterráneo
- Un choque entre dos camiones acaba en incendio y corta la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos
- Lunes complicado en Rodalies: un atropello obliga a cortar dos horas la R2Sud y otra incidencia afecta a la circulación de la R11
- Educació presentará este martes una propuesta para que los profesores se sienten a negociar en plena semana de huelgas