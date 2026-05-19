Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EuromillonesZapateroIsak AndicMercadonaLas Hijas de FelipeBonus ConsumPapaPresupuestos Catalunya
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de mayo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de mayo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de mayo de 2026 / El Periódico

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 20 de mayo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de mayo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de mayo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de mayo de 2026

TEMAS

  1. Catalunya activa una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales ante los chubascos previstos para este lunes y martes
  2. ¿A qué zonas afectará el lunes la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya?
  3. La unidad de depresión resistente de Sant Joan de Déu logra entre un 25% y un 30% de éxito en el primer año
  4. Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
  5. Un nuevo mapa descubre las áreas clave para los tiburones y otros depredadores en el Mediterráneo
  6. Un choque entre dos camiones acaba en incendio y corta la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos
  7. Lunes complicado en Rodalies: un atropello obliga a cortar dos horas la R2Sud y otra incidencia afecta a la circulación de la R11
  8. Educació presentará este martes una propuesta para que los profesores se sienten a negociar en plena semana de huelgas

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de mayo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de mayo de 2026

Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula

Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula

Detenido por el apuñalamiento de una mujer de 79 años hallada muerta en una casa incendiada en Granada

Detenido por el apuñalamiento de una mujer de 79 años hallada muerta en una casa incendiada en Granada

El anticiclón estabiliza el tiempo en España con un ascenso generalizado de las temperaturas

El anticiclón estabiliza el tiempo en España con un ascenso generalizado de las temperaturas

Un acertante de O Pino (A Coruña) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Un acertante de O Pino (A Coruña) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Un acertante de La Bonoloto gana más de dos millones de euros en Chinchón (Madrid)

Un acertante de La Bonoloto gana más de dos millones de euros en Chinchón (Madrid)

Directo | La jueza ve "indicios suficientes" de que Jonathan Andic mató a su padre

¿Por qué el móvil de Jonathan Andic es clave en la investigación por homicidio?

¿Por qué el móvil de Jonathan Andic es clave en la investigación por homicidio?