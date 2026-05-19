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Asesinatos

La perturbadora historia real de Nancy Crampton-Brophy, la escritora que publicó “Cómo asesinar a tu marido” y acabó matando al suyo

La autora de novela romántica fue condenada por asesinar a su esposo, el chef Daniel Brophy, en un caso que parecía escrito para una ficción criminal

Nancy Crampton Brophy, condenada a cadena perpetua.

Nancy Crampton Brophy, condenada a cadena perpetua. / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante
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Nancy Crampton-Brophy ya había escrito sobre asesinatos antes de que su nombre apareciera en las páginas de sucesos. Era autora de novelas románticas de suspense y, años antes del crimen, publicó un texto con un título imposible de ignorar: How to Murder Your Husband, “Cómo asesinar a tu marido”.

Aquella frase habría podido quedar como una provocación literaria más. Pero en junio de 2018 su marido, Daniel Brophy, apareció muerto a tiros en el Oregon Culinary Institute de Portland, donde trabajaba como chef e instructor. Cuatro años después, ella fue declarada culpable de asesinato en segundo grado.

El crimen que convirtió una coincidencia en obsesión mediática

Daniel Brophy fue encontrado sin vida por sus alumnos en una cocina del centro culinario. Había recibido dos disparos. La investigación terminó señalando a su esposa, Nancy Crampton-Brophy, que inicialmente negó cualquier implicación.

El caso se volvió mundialmente conocido por el contraste entre la vida y la literatura. La autora había publicado en 2011 un ensayo sobre cómo matar a un marido, aunque el juez decidió excluir ese texto como prueba durante el juicio. Aun así, la coincidencia marcó para siempre la percepción pública del caso.

El móvil: dinero y seguros de vida

La acusación sostuvo que Crampton-Brophy atravesaba problemas económicos y que el asesinato estaba vinculado al cobro de varios seguros de vida. También se presentaron indicios relacionados con la compra de piezas de una pistola Glock y registros que la situaban cerca del lugar del crimen.

La defensa, por su parte, argumentó que las compras de armas estaban relacionadas con documentación para sus novelas y que su matrimonio era estable. Ella mantuvo su inocencia durante el proceso.

Una condena de por vida

En mayo de 2022, el jurado declaró culpable a Nancy Crampton-Brophy. Poco después fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 25 años.

El caso fascinó a la prensa porque contenía todos los ingredientes de una novela negra: una escritora de suspense, un marido asesinado, seguros de vida, cámaras de tráfico y un texto previo con un título perturbador.

Pero detrás del morbo hay una víctima real: Daniel Brophy, un chef querido por sus alumnos, asesinado en su lugar de trabajo.

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Lo inquietante de esta historia no es sólo que una escritora imaginara crímenes. Es que, según la justicia, terminó convirtiendo uno en realidad.

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