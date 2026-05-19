Periquitos, canarios y conejos, en el limbo con la nueva ley de bienestar animal: "Ineficaz y desproporcionado"

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está preparando el Proyecto de Real Decreto que desarrollará el listado positivo de animales de compañía que contempla la Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023) que entró en vigor en 2023 y que establecerá qué especies y cuáles no podrán ser mantenidas como animales de compañía en los hogares españoles. Una lista que la Federación FAUNA califica de "ineficaz, desproporcionado e incompatible con el Derecho europeo", exigiendo que se retire el borrador.

El número estimado de animales de compañía en España es de 5.082.000 aves ornamentales, 1.548.000 de pequeños mamíferos, 1.488.000 de animales de terrario y 703.000 animales de acuario, según datos publicados por la Industria Europea de Alimentación para Animales de Compañía.

Facilitar el control de los animales de compañía

El objetivo de la norma, explica el Ministerio, es "garantizar el bienestar y la protección de los derechos de los animales del ámbito de aplicación de este real decreto; proteger la salud, la seguridad pública y la biodiversidad; y facilitar el control de la tenencia de animales de compañía.

Hasta ahora, se prohibían especies concretas. Cuando se aplique este listado, será al revés: el animal no estará permitido si no se encuentra en el listado.

FAUNA, que agrupa a organizaciones españolas de tenedores responsables de nuevos animales de compañía (reptiles, aves ornamentales, peces, anfibios y pequeños mamíferos) denuncia que el borrador "equipara en su tratamiento a los animales capturados en la naturaleza y a los criados en cautividad durante generaciones con documentación CITES acreditativa".

Evaluación técnica

El problema, denuncian, es que la inclusión en la lista dependerá de un comité científico, generando incerteza entre los propietarios de periquitos, canarios o conejos, pues no se sabe todavía qué animales de compañía de especies silvestres van a ser considerados animales de compañía, arguyen.

La inclusión de una especie en esta lista se basará en una evaluación técnica que tendrá en cuenta factores como la alimentación (que no se alimente de otros vertebrados vivos), que pueda vivir en cautividad, que no sean especies invasoras ni venenosas o que supongan un riesgo físico para las personas; o que tengan capacidad de transmitir enfermedades a humanos. Tampoco deberán superar los cinco kilos, los dos en caso de reptiles.

Así, presumiblemente quedarán fuera de la lista reptiles como grandes pitones, boas o víboras y también muchas tortugas.

"Una carga para las comunidades"

Los poseedores de animales que queden fuera de la lista y que estuvieran en casa antes de su entrada en vigor podrán regularizar su situación mediante una solicitud de autorización a los órganos competentes de la comunidad autónoma correspondiente.

FAUNA denuncia que el Gobierno ha subestimado la cantidad de animales de compañía que hay en España, puesto que citan 1.488.000 animales de terrario y 703.000 animales de acuario cuando este dato estaría contabilizando terrarios (instalaciones) y no animales individuales.

La organización animalista hace su propio cálculo, estimando que habría entre 5,9 y 10,5 millones de reptiles y anfibios en España. Esta subestimación haría que las comunidades autónomas "se enfrentarían desde el primer día de vigencia del listado positivo a un volumen de expedientes para el que no tienen personal, sistemas de registro ni centros de acogida", exponen. "Es una estimación que solo es sostenible si se asume, de antemano, que nadie va a cumplir la norma", añaden.

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No notificar a las autoridades medioambientales la tenencia de estos animales como mascota podría acarrear una infracción leve con un apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros.