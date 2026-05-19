El Govern ofrece a los sindicatos de profesores avanzar un año la subida salarial de 200 euros mensuales prevista para 2029

Govern y sindicatos se volverán a sentar este miércoles en una nueva mesa de negociación para intentar resolver el conflicto en el que sigue inmersa la escuela catalana, cuyos docentes hace meses que dijeron 'basta' y exigen mejoras salariales y más recursos para hacer frente a una diversidad creciente. Dos puntos -sueldo e inclusiva- que recoge la nueva propuesta que el Govern ha entregado por escrito este martes a los sindicatos para que la puedan estudiar antes de la reunión de mañana.

Como no se han cansado de decir desde el Govern, la propuesta está dentro de los márgenes de "acuerdo de país" pactado el pasado mes de marzo con CCOO y UGT. La mejora salarial pactada suponía un aumento del 30% del complemento autonómico en cuatro años, hasta llegar en 2029 a unos 3.000 euros brutos anuales más por docente. El Govern lo concretaba en 2.960,79 euros anuales más para primaria y 3.027,49 euros anuales más para secundaria; unos 200 euros al mes. La nueva propuesta plantea llegar a ese mismo incremento pero en vez de en cuatro años -la gran crítica, ya que en cuatro años el precio de la vida habrá subido-, recortando los plazos a tres años, para 2028. Una cifra que está muy lejos de las demandas iniciales de los sindicatos de la huelga, que pedían un incremento de un 100% de dicho complemento, que llevaba dos décadas congelado.

Además, también sobre la cuestión salarial, el Departament propone "tratar la mejora retributiva" -lo expresan en estos términos- en tres complementos "singulares": el complemento de tutoría, el complemento de cotutoría y el complemento de tutoría en Centros de Máxima Complejidad (CMC), para fomentar la estabilidad de los claustros y reconocer las condiciones específicas de estos centros. Las cuantías concretas de cada complemento -plantea la nueva propuesta del departament- serán objeto de negociación en las sesiones monográficas previstas en el calendario.

2.405 'efectivos' para la inclusiva

En cuanto a la mejora de la escuela inclusiva, la segunda exigencia de los sindicatos en huelga para acercar posiciones, el documento incluye que para el curso 2026-2027, el Departamento impulsará una aportación de personal de 2.405 efectivos, articulada en tres bloques. El ámbito central es el refuerzo de la escuela inclusiva y del "bienestar en los centros", que concentra el 56,05 % del total de la dotación. El coste total de esta aportación es de 93.602.811,21 euros.

"Queremos acuerdos amplios y ambiciosos, pero deben ser viables, con base presupuestaria y seguridad jurídica" Esther Niubó — Consellera de Educació

La consellera Esther Niubó ha pedido este martes a los sindicatos convocantes de las huelgas "realismo" en la negociación. "El acuerdo de país es un pacto sin precedentes y el mejor que se ha logrado en educación en los últimos años", ha insistido la consellera, quien ha repetido que mantiene la "mano tendida" a los sindicatos, pero ha puntualizado que los sindicatos deben evitar posiciones "maximalistas". "Queremos acuerdos amplios y ambicioso pero deben ser viables, con base presupuestaria y seguridad jurídica", ha afirmado.

Las negociaciones que deben retomarse este miércoles llegan en un contexto de huelgas diarias -el lunes, en Barcelona y el Barcelonès, y este martes en el Vallès Occidental, Oriental y Maresme- y con una campaña de boicot a las salidas y colonias para presionar a las negociaciones con el Govern a la que ya se han sumado 1.150 escuelas e institutos públicos de Catalunya.