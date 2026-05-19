El nuevo presidente de los rectores pide aumentar la financiación pública de los campus

En su primera intervención pública como nuevo presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (Crue), el máximo responsable de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha pedido a las administraciones que cumplan con la ley para aumentar la financiación de los campus hasta el 1% del PIB, informa Efe.

La ley que regula el sistema universitario (Losu) -que aumenta la financiación de las facultades, reduce la temporalidad del profesorado, lucha contra la brecha de género, y mantiene en los campus un equilibrio entre la docencia y la investigación- fue aprobada en marzo de 2023. El texto incorpora el compromiso de que el 1% del PIB se dedique a la enseñanza universitaria, no obstante incluye un calendario de adaptación hasta 2030.

España continúa situándose por debajo de la media de la UE y de la OCDE en financiación pública universitaria. En 2022, el gasto por estudiante fue un 19,5% inferior al promedio de la OCDE y un 14,5% menor que el de la UE. El gasto público en educación universitaria representó el 0,75% del PIB. El porcentaje supone una mejora evidente desde 2015 (cuando estaba en un 0,69%) pero aún permanece lejos del 1% que establece la Losu. La cifra es igualmente inferior a la de países de nuestro entorno (0,88% en la OCDE y 0,91% en la UE).

Con meses de tensión acumulada entre Gobierno y comunidades a cuenta de la financiación universitaria, Garde -investigador, veterinario y rector de la Castilla-La Mancha desde diciembre de 2020- ha hecho hincapié en la necesidad de cumplir con los términos legislativos sobre la financiación de los campus. Han sido sus primeras palabras tras la asamblea general de Crue, el máximo órgano de gobierno de los rectores, que ha elegido a Garde (era el único candidato) por una gran mayoría para relevar a la rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón, cuyo mandato de tres años ha finalizado.

Crue reúne a 77 universidades, 50 públicas y 27 privadas. Máximo defensor de las primeras, Garde también ha insistido en que otro de sus objetivos será que la educación superior se convierta, por fin, en un eje de cohesión territorial y sirva para luchar contra la ddespoblaciónen determinados territorios de la España vaciada, un objetivo del exministro de Universidades, Manuel Castells. Como rector de Castilla-La Mancha, una autonomía con problemas de despoblación, Garde ha recalcado la necesidad de implantar medidas nuevas para mejorar la cohesión territorial. Una de ellas sería "flexibilizar" las titulaciones para que puedan ser cursadas de manera online para los estudiantes que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes. "Siempre manteniendo la calidad", ha añadido. Otra forma de impulsar la revitalización de esos territorios sería, en su opinión, fomentado la formación a lo largo de la vida para que profesionales asentados en la España vaciada puedan cursar microcredenciales y reciclarse en sus ámbitos laborales.

Garde ha explicado que otra de sus prioridades será la elaboración de un 'Libro blanco' sobre el uso de la inteligencia artificial. Las últimas tecnologías están cambiando las reglas del juego en la universidad y la mayoría de profesores aseguran que los estudiantes aprenden con ella y no a pesar de ella. Fomentar la internacionalización también está en los planes del nuevo responsable de Crue. España es un destino cada vez más atractivo en el panorama de la educación superior. En el curso 2023-24 más de 159.000 estudiantes internacionales eligieron una universidad española para sus estudios, una cifra que prácticamente duplica la registrada hace ocho años, según un informe que forma parte del programa de investigación en socioeconomía que comparten la fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Del total de alumnos de fuera de nuestras fronteras, el 60% (95.378) estaba matriculado para obtener una titulación completa mientras que el 40% restante (63.624) realizó una estancia temporal mediante un programa de movilidad.