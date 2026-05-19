Las mujeres musulmanas agredidas en Manresa: "Tenemos miedo de que vuelvan a hacerlo"

Las cuatro mujeres que resultaron agredidas el domingo por la noche en Manresa han cogido miedo tras los hechos. Dicen que no quieren volver a pasar por esa calle, pero que son conscientes de que "estas cosas cada vez son más habituales. Cada día alguien se siente atacado por sus creencias, sean las que sean".

Las hermanas Nàdia y Sanae, junto con su madre y su tía, volvían el domingo de la feria en el centro de Manresa y ya se dirigían a casa. No todas llevaban velo, pero al pasar por un bar situado al final de la bajada dels Drets, una pareja "que estaba de pie fuera de la terraza empezó a gritarnos y a escupirnos. Decían que nos quitáramos el velo y que volviéramos a África". Algunas de las mujeres les recriminaron que las dejaran en paz, pero de repente comenzaron los golpes.

"Empujaron a mi madre, y cuando lo vi intervine", dice Sanae. "Y me dieron un puñetazo. Alguien me quitó al agresor de encima, porque quería arrastrarme del pelo. Y a partir de ahí todo fueron golpes, a unas o a otras. Incluso cuando ya había llegado la policía". A algunas de ellas les arrancaron el velo islámico. "Todo el mundo tiene derecho a vestir como quiera, y eso hay que reivindicarlo, tanto para los ateos, como para los cristianos y los musulmanes. Es una decisión personal". Finalmente, las mujeres sufrieron contusiones, alguna contractura y dos de ellas necesitaron collarín ortopédico, además de algunos puntos de sutura.

Ahora tienen miedo. "Cada vez es más habitual que pasen estas cosas. No en Manresa, en todas partes, y es culpa de esos partidos políticos que buscan el odio. Nosotros tenemos otra cultura, pero intentamos integrarnos lo más rápido posible. Para los jóvenes es fácil, pero para mi madre o mi tía, que son analfabetas, no es nada sencillo". Una de las hermanas explica que los agresores no viven lejos de su casa y que "ahora ya no podré salir tranquila de casa".

Las dos hermanas hablan en nombre de su madre y de su tía cuando dicen que les hubiera gustado recibir otro trato en el juzgado. "No quisieron ponerles un intérprete". Pero sobre todo lamentan que la resolución tras la detención solo haya sido una orden de alejamiento para la acusada, pero no para el hombre, "porque dicen que solo defendía a su mujer, cuando no es verdad. Él también nos agredió". Tanto ella como el hombre que la acompañaba están acusados de delito de odio y lesiones leves. Ahora, las víctimas contratarán a un abogado para intentar personarse en la causa.

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Tal y como ya publicaba ayer 'Regió7', del grupo Prensa Ibérica, la comunidad islámica de Manresa rechaza estos hechos. En este sentido, una plataforma ciudadana ha convocado para este martes por la tarde una concentración de rechazo a las agresiones en el lugar donde se produjeron, en la bajada dels Drets de Manresa, a las seis y media de la tarde.