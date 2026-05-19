VISITA ESPAÑA DEL 6 AL 12 DE JUNIO
Más de 250.000 personas se han inscrito ya para participar en el Misa del Papa León XIV en Cibeles
Los organizadores del viaje apostólico han apuntado la "gran expectación" generada por el Santo Padre
La Archidiócesis de Madrid colocará "puntos de escucha" a lo largo de la Castellana para "acompañar" a todo el que lo desee
Más de 250.000 personas se han inscrito ya para participar en la Santa Misa del Corpus Christi que celebrará el domingo 7 de junio en la Plaza de Cibeles el Papa León XIV durante su próxima visita a España, tal y como ha informado Rafael Rubio, coordinador de comunicación nacional del Viaje apostólico, en una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal donde ha destcado la "gran expectación" que ha generado el viaje. "En España había mucha sed de recibir al Santo Padre", añadió Sara de la Torre, directora de comunicación de la Archidiócesis de Madrid.
De igual forma, ya hay 160.000 inscritos para participar en la vigilia del sábado por la tarde en la Plaza de Lima, otras 36.000 personas para la misa de Gran Canaria y 25.000 en la de Tenerife.
Según ha explicado De la Torre, durante los días que dure la visita papal a Madrid se colocarán a lo largo del Paseo de la Castellana "puntos de escucha" para todo aquel que los necesite. "Este es un proyecto que lleva funcionando dos años y que está orientado sobre todo a los jóvenes. Se trata de ofrecer un espacio de escucha y diálogo a personas que sufren soledad no deseada, inestabilidad... agentes de pastoral vocacional ofrecen ese espacio para previo a realizar un proceso de acompañamiento", señaló.
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