Una localidad de l'Empordà instalará una cámara lectora de matrículas en el municipio ante el aumento de robos

El Ayuntamiento de Cabanes instalará una cámara lectora de matrículas a raíz del aumento de robos en el municipio. La alcaldesa, Núria Campdelacreu, ha explicado que la medida forma parte del proyecto de videovigilancia Lectio, que contempla la instalación de varias cámaras en puntos estratégicos de la mayoría de municipios de la comarca. Ante la situación, Cabanes ha decidido acelerar su implantación. Campdelacreu dice que la intención es que el dispositivo actúe como elemento disuasorio.

La situación generó alarma entre los vecinos y la semana pasada se celebró un pleno extraordinario para abordarla, a petición de la oposición. Los Mossos d'Esquadra han diseñado un operativo específico en el pueblo, con patrullas uniformadas y también de paisano.

Sensación de inseguridad

La policía ha recibido hasta ocho denuncias por robos en Cabanes desde enero. En dos de los casos, además, los ladrones habrían entrado en las viviendas con los inquilinos en su interior. La situación ha generado una sensación de inseguridad creciente en el municipio y la oposición instó a celebrar un pleno para abordarla, que tuvo lugar la semana pasada.

Durante la sesión, la alcaldesa explicó que los Mossos están investigando lo ocurrido, que creen que podrían haber sido cometidos por bandas organizadas, y que ya se ha reforzado la vigilancia por parte del cuerpo policial. En paralelo, sin embargo, el Ayuntamiento está a punto de contratar a la empresa que asumirá la instalación de una cámara lectora de matrículas en un punto estratégico de acceso al municipio.

Campdelacreu asegura que ya tienen el visto bueno de la policía, que será quien gestionará los datos que registren los aparatos. La alcaldesa espera que la medida actúe como elemento disuasorio y que la situación se normalice en breve. De hecho, dice que en las últimas semanas no se han producido nuevos robos. En cambio, descarta la propuesta de la oposición de contratar a vigilantes municipales o de mancomunar este servicio con municipios vecinos como Peralada. "No es asumible para un municipio como el nuestro", asegura.

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Un proyecto comarcal

La instalación de cámaras lectoras de matrículas en el municipio forma parte del proyecto Lectio de los Mossos d'Esquadra, que prevé colocar estos dispositivos en prácticamente todos los municipios del Alt Empordà, excepto en aquellos que, como Figueres o La Jonquera, ya disponen de ellos. El Consejo Comarcal prevé pujar pronto el proyecto. Después cada municipio se hará cargo de adquirir los dispositivos. La voluntad es tener controlada la red de carreteras secundarias del Alt Empordà, que a menudo utilizan los delincuentes.