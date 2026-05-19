Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo

Jonathan Andik, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido detenido este martes por los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica lo investiga por homicidio tras la muerte de su padre cuando ambos paseaban juntos por el monte en Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024. Los agentes han trasladado a Jonathan Andic a los juzgados de Martorell, donde está previsto que preste declaración.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la detención del hijo de Isak Andic, de Mango

El teléfono, clave El proceso judicial, según las fuentes consultadas por este diario, se mantiene en secreto. En los últimos meses, las pesquisas se centraban en el teléfono móvil del hijo del propietario de Mango, que falleció el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse de una altura de más de 100 metros cuando recorría un sendero cerca de las cuevas de Salnitre en Collbató. Al parecer, se estaba intentando recuperar mensajes de móvil que habían sido borrados. En estos momentos, se desconoce si se ha logrado.

Jonathan Andic, de testigo a investigado En octubre ya cambió la condición de Jonathan Andic de testigo a investigado por parte de los Mossos d'Esquadra, tras recibir una orden del juzgado de Martorell para que examinasen el contenido de su teléfono móvil, ya que fue la última persona que vio con vida a su padre, Isak Andic, y alertó de la caída mortal desde una altura de 100 metros cuando volvían al aparcamiento tras haber realizado una ruta hasta las Coves del Salnitre en Collbató. El móvil le fue requerido a Jonathan el pasado 9 de septiembre. Por ahora, el juzgado de Martorell que instruye la causa no ha imputado judicialmente a nadie por este caso, según el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Investigación compleja La detención llega tras una compleja investigación en la que los agentes han centrado sus sospechas en la mala relación padre e hijo. Por eso examinaron el teléfono del sospechoso. Ahora pasará a disposición judicial en los Juzgados de Martorell, que investiga el caso, que le tomará declaración como investigado.