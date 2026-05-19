En Directo
Al minuto
Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
Jonathan Andik, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido detenido este martes por los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica lo investiga por homicidio tras la muerte de su padre cuando ambos paseaban juntos por el monte en Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024. Los agentes han trasladado a Jonathan Andic a los juzgados de Martorell, donde está previsto que preste declaración.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la detención del hijo de Isak Andic, de Mango
El teléfono, clave
El proceso judicial, según las fuentes consultadas por este diario, se mantiene en secreto. En los últimos meses, las pesquisas se centraban en el teléfono móvil del hijo del propietario de Mango, que falleció el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse de una altura de más de 100 metros cuando recorría un sendero cerca de las cuevas de Salnitre en Collbató. Al parecer, se estaba intentando recuperar mensajes de móvil que habían sido borrados. En estos momentos, se desconoce si se ha logrado.
Jonathan Andic, de testigo a investigado
En octubre ya cambió la condición de Jonathan Andic de testigo a investigado por parte de los Mossos d'Esquadra, tras recibir una orden del juzgado de Martorell para que examinasen el contenido de su teléfono móvil, ya que fue la última persona que vio con vida a su padre, Isak Andic, y alertó de la caída mortal desde una altura de 100 metros cuando volvían al aparcamiento tras haber realizado una ruta hasta las Coves del Salnitre en Collbató. El móvil le fue requerido a Jonathan el pasado 9 de septiembre. Por ahora, el juzgado de Martorell que instruye la causa no ha imputado judicialmente a nadie por este caso, según el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Investigación compleja
La detención llega tras una compleja investigación en la que los agentes han centrado sus sospechas en la mala relación padre e hijo. Por eso examinaron el teléfono del sospechoso. Ahora pasará a disposición judicial en los Juzgados de Martorell, que investiga el caso, que le tomará declaración como investigado.
Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango "de forma encapsulada"
Los equipos de trabajo de los Mossos d'Esquadra implicados en la investigación por la muerte del fundador y dueño de Mango, Isak Andic, mientras hacía una excursión por la montaña de Collbató junto a su hijo Jonathan en diciembre de 2024 recibieron los datos sobre este caso "de forma encapsulada y debidamente segmentada" para garantizar "la máxima confidencialidad y evitar cualquier filtración o interferencia externa".
- Catalunya activa una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales ante los chubascos previstos para este lunes y martes
- ¿A qué zonas afectará el lunes la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya?
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
- Un nuevo mapa descubre las áreas clave para los tiburones y otros depredadores en el Mediterráneo
- Lunes complicado en Rodalies: un atropello obliga a cortar dos horas la R2Sud y otra incidencia afecta a la circulación de la R11
- Un choque entre dos camiones acaba en incendio y corta la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos
- Educació presentará este martes una propuesta para que los profesores se sienten a negociar en plena semana de huelgas
- Judit Argüera, maestra diagnosticada con autismo: 'Los niños están preparados. ¿Lo está la comunidad educativa?, ¿lo están los padres?