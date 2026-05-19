Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

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Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días

Protesta de profesores en huelga frente a la Sagrada Família

Protesta de profesores en huelga frente a la Sagrada Família

Protesta de profesores en huelga frente a la Sagrada Família / FERRAN NADEU / VÍDEO: F. NADEU / M. TUDELA

Helena López

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Barcelona
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Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial mayor a la recogida en pacto firmado en marzo con CCOO y UGT y más inversión en la escuela pública. El martes pasado, 12 de mayo, convocaron la tercera huelga general educativa del curso a la que han seguido huelgas territoriales diarias. Este lunes, 18 de mayo, es el turno de Barcelona y el Barcelonès.

La reunión del pasado jueves entre el Departament y los sindicatos terminó sin acuerdo, y este miércoles hay convocado un nuevo encuentro al que los sindicatos de la huelga han asegurado que no acudirán si el departament no les presenta antes una propuesta concreta por escrito.

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