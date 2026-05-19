Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

La CUP pide a ERC y Comuns congelar la negociación de los presupuestos ante la huelga docente

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha pedido a ERC y Comuns que "congelen inmediatamente" la negociación de los presupuestos hasta que el ejecutivo responda a las demandas de los docentes en huelga en Catalunya y se aclara la infiltración de mossos en una asamblea de profesores y se depuren responsabilidades.

"Hacer lo mejor para este país no es tragarse sapos ni justificar lo injustificable. Lo mejor para el país hoy es plantarse", ha expresado en rueda de prensa desde la sede de la formación este lunes.

Moreno ha sostenido que la aprobación de cuentas no puede dar "barra libre" al PSC y servir para apuntalar un modelo que, defiende, lleva a Catalunya a la deriva y normaliza prácticas que no son democráticas, según ella.

Así, ha señalado que el momento actual es especialmente grave, con la "normalización de infiltraciones policiales, de pruebas piloto y pactos sin consenso con la comunidad educativa".

A este respecto, ha lamentado la posición de ERC frente al ejecutivo: "No entendemos el silencio de Esquerra Republicana. No entendemos como un partido que ha sufrido espionaje de Estado, persecución y guerra sucia no está poniendo el grito en el cielo ante estos hechos", ha afirmado.

En este sentido, ha advertido de que ERC todavía está a tiempo de decidir si "van de la mano de Salvador Illa o van de la mano de la mayoría" de Catalunya.