En Directo
Educación en Catalunya
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
Las familias envían una carta abierta a la consellera Niubó: "Negocie con voluntad política real y compromisos concretos"
"Más salario, menos policía": miles de profesores mantienen el pulso al Govern en otra protesta multitudinaria
Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días
Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial mayor a la recogida en pacto firmado en marzo con CCOO y UGT y más inversión en la escuela pública. El martes pasado, 12 de mayo, convocaron la tercera huelga general educativa del curso a la que han seguido huelgas territoriales diarias. Este lunes, 18 de mayo, es el turno de Barcelona y el Barcelonès.
La reunión del pasado jueves entre el Departament y los sindicatos terminó sin acuerdo, y este miércoles hay convocado un nuevo encuentro al que los sindicatos de la huelga han asegurado que no acudirán si el departament no les presenta antes una propuesta concreta por escrito.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
Suscríbete para seguir leyendo
¿A qué zonas afecta hoy martes, 19 de mayo, la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya? ¿Dónde toca mañana miércoles?
Lea el artículo en este enlace.
El Departament d'Educació i FP de la Generalitat ha cifrado el seguimiento de la huelga de personal docente y laboral de los centros públicos y del Departamento en el Consorcio de Educación de Barcelona y la comarca del Barcelonés en un 20,85% hasta las 17 horas, según el 78,32% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga que han comunicado datos.
Los profesores mantienen su pulso a la espera de una nueva propuesta de Educació
La huelga de docents, que estaba convocada este lunes en Barcelona, pierde fuelle pero la protesta ha logrado bloquear durante dos horas la Sagrada Família. Los representantes del colectivo espera la propuesta que la Conselleria ha prometido entregarles este martes por escrito.
Niubó comparece este martes en el Parlament
La consellera Esther Niubó comparece este martes en el Parlament en la Comisión de Educación para dar explicaciones sobre la situación educativa, agravada por la prueba piloto para desplegar mossos en centros educativos y la infiltración policial en una asamblea docentes, y la reunión que se celebrará el miércoles con los sindicatos docentes.
Descenso de la participación
La huelga de este lunes, convocada en Barcelona y el Barcelonès, ha registrado menor participación que la del lunes de la semana pasada, cuando, cabe decir, la convocatoria del paro era en toda Catalunya. El Departament ha cifrado el seguimiento en un 18,3%, cuando la semana pasada figuraba en un 35%. Las huelgas territoriales tienen menor participación que las generales.
La huelga tiene un seguimiento del 18,3% según Educació y del 65% según Ustec
La huelga convocada este lunes en Barcelona y la comarca del Barcelonès (L'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià de Besòs) ha tenido un seguimiento del 18,3%, según datos del Departament d'Educació, cifra que los sindicatos elevan al 65%. En esta brecha de números incide el hecho de que la conselleria catalona como personal asistente a los docentes incluidos en los servicios mínimos.
Más de 1.800 profesores se manifiestan en Barcelona, según la Guardia Urbana
Cerca de 1.800 maestros y profesores, según la Guardia Urbana, se han manifestado este lunes bajo la lluvia en Barcelona con motivo de la huelga en el Barcelonès, que da principio a la segunda semana de paros del colectivo.
El inicio de la marcha se ha restrasado asó por la lluvia, que aunque dio una tregua para arrancar, volvió a aparecer poco después. La protesta ha salido de los Jardinets de Gràcia y ha recorrido la Diagonal y la calle Aribau hasta llegar a la conselleria, en Via Augusta. Los sindicatos convocantes -USTEC, Profesores de Secundaria, CGT y la Intersindical- han vuelto a exigir a Educación que atienda sus demandas para llegar a un acuerdo y han apelado a los grupos políticos a no apoyar unas cuentas que no reviertan la "emergencia educativa".
La CUP pide a ERC y Comuns congelar la negociación de los presupuestos ante la huelga docente
La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha pedido a ERC y Comuns que "congelen inmediatamente" la negociación de los presupuestos hasta que el ejecutivo responda a las demandas de los docentes en huelga en Catalunya y se aclara la infiltración de mossos en una asamblea de profesores y se depuren responsabilidades.
"Hacer lo mejor para este país no es tragarse sapos ni justificar lo injustificable. Lo mejor para el país hoy es plantarse", ha expresado en rueda de prensa desde la sede de la formación este lunes.
Moreno ha sostenido que la aprobación de cuentas no puede dar "barra libre" al PSC y servir para apuntalar un modelo que, defiende, lleva a Catalunya a la deriva y normaliza prácticas que no son democráticas, según ella.
Así, ha señalado que el momento actual es especialmente grave, con la "normalización de infiltraciones policiales, de pruebas piloto y pactos sin consenso con la comunidad educativa".
A este respecto, ha lamentado la posición de ERC frente al ejecutivo: "No entendemos el silencio de Esquerra Republicana. No entendemos como un partido que ha sufrido espionaje de Estado, persecución y guerra sucia no está poniendo el grito en el cielo ante estos hechos", ha afirmado.
En este sentido, ha advertido de que ERC todavía está a tiempo de decidir si "van de la mano de Salvador Illa o van de la mano de la mayoría" de Catalunya.
Ustec: "ERC también es responsable de la pérdida de condiciones laborales de los profesores"
"Toda la pérdida de condiciones laborales también ha sido responsabilidad de ERC, que recordamos que fueron los que estaban en el Govern en la última conselleria, y otros grupos políticos que han sido socios de gobierno que también han permitido llegar a la situación actual", ha destacado durane la marcha Iolanda Segura, portavoz de Ustec.
Ustec afea a los socios del Govern su "responsabilidad" en la situación educativa actual
La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha reprochado este lunes a ERC y a "otros grupos políticos que han sido socios del Govern" su "responsabilidad" en la situación educativa actual y ha pedido que ahora apoyen a los docentes exigiendo unos presupuestos que contemplen mejoras para el colectivo.
Así lo ha explicado en una rueda de prensa en el Palau Robert de Barcelona en la quinta jornada de huelgas del nuevo ciclo de movilizaciones convocado por Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical, en esta ocasión en el Barcelonès, contra el acuerdo sellado en marzo entre Educación, CC.OO. y UGT.
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para verla graduarse: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Pere Estupinyà, divulgador científico: 'En la tercera edad, tener sueños y objetivos es más importante que cumplirlos
- El calvario de Helena, enferma de Lyme tras una picadura de garrapata en Mataró: 'Me decían que era psicológico
- Se recupera progresivamente la circulación de la R1 y R4 de Rodalies tras la incidencia entre Arc de Triomf y El Clot
- Una tecnología experimental permite 'subir el volumen' de una conversación en concreto para distinguir su sonido en entornos ruidosos
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
- La Guardia Urbana de L'Hospitalet detiene a un hombre por otro tiroteo este domingo
- Jordi Grané, filósofo: “Hemos convertido la educación en un parque de atracciones”