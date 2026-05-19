Profesores de Maresme y Vallès mantienen la presión en vísperas de la negociación de Educació y sindicatos

Alrededor de medio millar de profesores en huelga del Maresme y el Vallès Oriental se han manifestado este martes en una jornada de huelga territorial que forma parte de los 17 paros convocados por los sindicatos Ustec, Aspepc, CGT e Intersindical para reclamar un aumento salarial y mejoras inmediatas para la escuela inclusiva. La protesta mantiene la presión en vísperas de la reunión que este miércoles mantendrán la Conselleria d'Educació y los sindicatos para intentar desescalar el conflicto y alcanzar un acuerdo.

Los docentes, con camisetas amarillas y pancartas con lemas como 'Más recursos y menos discursos' o 'Illa rectifica, la educación pública peligra', han recorrido los cinco kilómetros que separan el centro de Granollers y La Roca del Vallès, pasando por la C-1415c. Anna Torralbo, delegada de Ustec, asegura baque los maestros mantienen intacto el ánimo para seguir movilizándose: "Hay muchas ganas y convicción para continuar el próximo curso si no hay una respuesta satisfactoria del Govern".

La protesta en el Vallès Oriental ha llegado después de una mañana de movilizaciones en el ámbito local en municipios como Calella, Premià de Mar y Mataró, así como un corte en la C-17 en Montornès del Vallès. En la primera jornada de huelga unitaria en toda Catalunya, los maestros de estas comarcas ya cortaron varias autopistas, como la C-32 en el Maresme o la AP-7 en el Vallès. Este martes había sospechas de que también podría verse afectada la AP-7 en La Roca y, al paso de los manifestantes, algunos maestros han gritado "¡AP-7, AP-7!" para reclamar el corte. Sin embargo, la marcha ha continuado con normalidad y sin ningún incidente hasta el centro de La Roca del Vallès, municipio donde reside el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Los docentes no han querido dejar pasar la ocasión para advertir a Illa de que estaba ante una "revuelta" del sector, con consignas contra el propio presidente y también contra la consellera Esther Niubó. "Por lógica política y social, un partido que se hace llamar socialista debería hacer políticas sociales", ha declarado Torralbo en declaraciones a la ACN.