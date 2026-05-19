Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del español positivo, cuarentena en el Gómez Ulla y estado crítico de la paciente francesa

El brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegó a Tenerife el 10 de mayo y todos los pasajeros fueron evacuados en 48 horas. Este lunes 18 ha llegado a Rotterdam (Países Bajos) donde será desinfectado y su tripulación y dos médicos que viajaban a bordo, puestos en cuarentena.

Los españoles cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde solo uno de los 14 pasajeros ha dado positivo en dos PCR. El paciente, que tiene 70 años, permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario y evoluciona favorablemente, sin apenas síntomas. El resto de pasajeros del crucero y de los vuelos en los que hubo contacto con infectados están en cuarentena, en diversos países.

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Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

Silvestres y nocturnos Este roedor silvestre de hábitos nocturnos mide entre 6 y 8 centímetros y tiene una cola de hasta 15 centímetros. Habita en madrigueras que construye y se alimenta de frutos y semillas. El paciente cero fue un ornitólogo de 70 años. Él y su esposa son dos de los fallecidos en el brote del crucero. Antes de zarpar desde Ushuaia habían viajado por tierra durante cuatro meses por Argentina, Chile y Uruguay. Aún es una incógnita cómo y dónde ocurrió el contagio. Según dijo a la AFP Guillermo Deferrari, doctor en Ciencias Naturales y profesor del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), hasta ahora los muestreos de ratones de Tierra del Fuego dieron negativo para hantavirus. "Los nuevos estudios de los técnicos del Malbrán vendrán a reforzar y actualizar esa información. Es una buena oportunidad para tener resultados concluyentes y evaluar con mayor certeza la potencial peligrosidad de estos roedores", agregó. La geografía ha sido una barrera para que Tierra del Fuego se mantenga libre de hantavirus. "Por más que el individuo está aquí, la cepa del virus está en otro lado y es imposible que un ratón se traslade hasta acá, la única opción sería que alguien traiga un ratón contaminado", explicó.

Sin alerta Ushuaia, uno de los principales destinos turísticos de Argentina, sigue el tema con indiferencia. "Cero, los que vivimos en Ushuaia no estamos preocupados porque sabemos que acá nunca hubo hantavirus y los turistas ni siquiera preguntan por el tema", dijo a la AFP Juan Cores, trabajador del Tren del Fin del Mundo. El ritmo turístico está atenuado a la espera del inicio de la temporada invernal y luego de que concluyera hace un mes la de cruceros, que registró 495 recaladas con más de 135.000 visitantes a esta ciudad que debe el 25% de sus ingresos al turismo. La cepa Andes del hantavirus, la única de transmisión entre humanos, es propagada por el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) presente en otras zonas del sur de Argentina y de Chile. Este ratón nunca fue avistado en Tierra del Fuego, donde en cambio sí está presente el llamado magallánico, aunque hay un debate científico sobre si se trata de una subespecie de aquel.

Los resultados, en cuatro semanas Por la mañana revisarán las capturas y las trasladarán a un centro de campaña adonde extraerán muestras de sangre y tejido que luego serán analizadas en el instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires, el principal en investigación de virología y epidemiología. Los resultados demandarán cuatro semanas, dijeron especialistas. Los tres biólogos del Malbrán que arribaron este lunes a Ushuaia para conducir el trabajo junto a especialistas locales evitaron todo contacto con la prensa. Un comunicado del Ministerio de Salud dio cuenta de los trabajos de captura que continuarán durante el resto de la semana. La provincia de Tierra del Fuego, una isla austral cuya capital es Ushuaia, no ha reportado casos de hantavirus desde que rige en 1996 la notificación obligatoria de esa enfermedad endémica en gran parte de Argentina continental.

Biólogos despliegan trampas para ratones en Ushuaia en muestreo para descartar hantavirus Un equipo de biólogos comenzó este lunes a colocar trampas para ratones en las afueras de la ciudad de Ushuaia en un muestreo para descartar la presencia de hantavirus en esa ciudad austral de Argentina, constató la AFP. La pesquisa se realiza luego del brote de hantavirus ocurrido en el crucero Hondius que zarpó de Ushuaia el 1 de abril, donde murieron tres pasajeros con varios contagios que desató alertas sanitarias en varios países. Con guantes, mascarillas y elementos de protección, un grupo de 11 especialistas y personal de parques nacionales desplegó decenas de las trampas al caer la tarde en los senderos aledaños a Baliza Escarpados, un lugar desde donde hay un mirador turístico de la ciudad. También lo hicieron en distintos puntos boscosos del Parque Nacional Tierra del Fuego, dijo a la AFP una fuente del ministerio de Salud. El parque se encuentra a unos 15 kilómetros de Ushuaia, un lugar de unas 70.000 hectáreas de bosques autóctonos entre lagos y montañas que recibe unos 400.000 visitantes por año.

El 'MV Hondius' volverá a navegar el 13 de junio El crucero neerlandés MV Hondius, que registró un brote de hantavirus, volverá a navegar a partir del próximo 13 de junio, una vez haya finalizado un completo proceso de limpieza y desinfección que comenzará este martes. La empresa propietaria del crucero, Oceanwide Expeditions, anunció que "todos los viajes a partir del 13 de junio se realizarán según lo programado". Ese mismo día tendrá lugar un crucero que saldrá desde Longyearbyen, en el archipiélago de Svalbard, en el océano Ártico. Previamente, indicó la misma empresa, habrá dos cancelaciones de viajes para permitir la finalización del "proceso de limpieza exhaustiva", coordinado por una empresa especializada y supervisado por el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los contactos aislados por el hantavirus dan negativo en la segunda PCR y podrán recibir visitas Todos los contactos en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla han dado negativo en la segunda PCR realizada tras el brote de hantavirus del ‘MV Hondius’. Según el protocolo de Salud Pública, podrán salir de sus habitaciones para acceder a zonas comunes y recibir visitas familiares manteniendo las medidas de protección. Si las próximas pruebas siguen siendo negativas y no presentan síntomas, podrán continuar la cuarentena en sus domicilios tras 28 días desde la exposición.

Sánchez pide impulsar el Tratado de Pandemias para reforzar la salud global El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este lunes en la Asamblea Mundial de la Salud dar “un impulso definitivo” al Tratado de Pandemias para fortalecer la respuesta internacional ante futuras crisis sanitarias. Durante su intervención en Ginebra, Sánchez ha defendido reforzar la financiación global en salud, garantizar un acceso equitativo a vacunas y medicamentos y mejorar la coordinación internacional frente a amenazas sanitarias.

Mónica García ofrece la cooperación de España para contener el brote de ébola en Congo La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado su confianza en que el brote de ébola detectado en República Democrática del Congo pueda ser contenido y ha reafirmado la disposición de España a colaborar internacionalmente ante este tipo de emergencias sanitarias. Durante la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, García ha advertido de que esta crisis puede tener “mayores consecuencias” que el brote de hantavirus por su letalidad y capacidad de transmisión.

La desinfección del ‘Hondius’ obligará a revisar cada rincón del barco tras el brote de hantavirus La desinfección del crucero ‘MV Hondius’, atracado en Róterdam tras el brote de hantavirus, requerirá una limpieza exhaustiva de conductos de ventilación, superficies y materiales textiles potencialmente contaminados. Los técnicos trabajarán con trajes integrales y protocolos especiales para evitar la dispersión de partículas virales, mientras las autoridades prevén completar la operación esta semana. El coste de la descontaminación podría superar el millón de euros si se aplican medidas más estrictas.