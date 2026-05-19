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Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del español positivo, cuarentena en el Gómez Ulla y estado crítico de la paciente francesa

Veintiún días en un barco infectado: así ha sido la travesía del crucero afectado por el brote de hantavirus que llegará a Tenerife este domingo

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Especialistas durante el desembarco del crucero MV Hondius

Especialistas durante el desembarco del crucero MV Hondius

EFE

Patricia Martín

Nieves Salinas

Barcelona
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El brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegó a Tenerife el 10 de mayo y todos los pasajeros fueron evacuados en 48 horas. Este lunes 18 ha llegado a Rotterdam (Países Bajos) donde será desinfectado y su tripulación y dos médicos que viajaban a bordo, puestos en cuarentena.

Los españoles cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde solo uno de los 14 pasajeros ha dado positivo en dos PCR. El paciente, que tiene 70 años, permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario y evoluciona favorablemente, sin apenas síntomas. El resto de pasajeros del crucero y de los vuelos en los que hubo contacto con infectados están en cuarentena, en diversos países.

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