Google creará una IA para acelerar los descubrimientos científicos: "Es para ayudar a los investigadores, no para reemplazarlos"

La revista científica 'Nature' anuncia la creación de dos sistemas de inteligencia artificial diseñados específicamente para "acelerar los descubrimientos científicos". Según explica la publicación, una de las herramientas ha sido desarrollada por Google y la otra por FutureHouse para "generar hipótesis", "mejorar el diseño de experimentos" y "facilitar el análisis de datos". "Estos sistemas están pensados para ayudar a los investigadores a acelerar los descubrimientos científicos, no para reemplazarlos", matizan los editores tras la publicación de esta noticia, que coincide, además, con otros estudios académicos en los que se advierte de los potenciales peligros de la inteligencia artificial en la redacción de artículos científicos, en el plagio de textos y en profundizando en sesgos que históricamente han perjudicado la investigación.

Google DeepMind, la rama de la empresa enfocada al desarrollo de productos con inteligencia artificial, anuncia la creación de 'Co-Scientist'. Según explican sus creadores, se trata de un sistema multiagente impulsado con Gemini capaz de "generar hipótesis, proponer experimentos, interpretar los resultados de un trabajo y refinar las hipótesis". En las primeras pruebas con esta herramienta se ha conseguido identificar nuevos fármacos candidatos y terapias combinadas para la leucemia mieloide aguda, un cáncer agresivo de los glóbulos blancos, así como nuevas dianas farmacológicas para la fibrosis hepática y hasta se ha conseguido dar con mecanismos genéticos clave detrás de la resistencia antimicrobiana. Los científicos afirman que, aunque estos hallazgos sean prometedores, necesitan pasar por el 'circuito' científico estándard para ser validados.

Las primeras pruebas con estas herramientas permitieron identificar posibles dianas terapéuticas contra enfermedades como la leucemia mieloide aguda y la fibrosis hepática

La segunda herramienta, desarrollada por FutureHouse, ha sido bautizada como Robin y utiliza utiliza OpenAI o4-mini y Anthropic Claude 3.7. En este caso, afirman sus creadores, esta plataforma está específicamente ideada para "facilitar el descubrimiento en el campo de la biología experimental". En sus primeras pruebas, Robin facilitó la identificación de posibles tratamientos para la degeneración macular seca relacionada con la edad, una de las principales causas de ceguera en el mundo desarrollado. Sus creadores afirman que "entre las sugerencias se incluyó la identificación de un proceso modificable dentro de las células de la retina como objetivo terapéutico y la propuesta del uso de un fármaco candidato que no se había propuesto previamente para tratar esta afección". Esta herramienta también sugirió estudios de seguimiento para investigar los mecanismos subyacentes, lo que permitió identificar nuevas dianas terapéuticas potenciales.

El lado oscuro de la IA

El lanzamiento de estas herramientas coincide con la publicación de varios estudios científics en los que se avisa de los peligros de un uso descontrolado de la IA en ciencia. Un reciente estudio de la Universidad Northwestern, por ejemplo, alerta de un aumento de los casos de plagio en los artículos académicos y sobre cómo esto puede "erosionar la confianza entre los científicos, tergiversar la autenticidad del trabajo académico y desalentar la innovación y la investigación original". En esta misma línea se posiciona un análisis publicado en 'Nature', en el que también señala cómo la automatización de ciertos procesos puede perjudicar la formación de los jóvenes científicos ya que, parte de su aprendizaje, se basa justamente en la búsqueda de información y en la comprensión de conceptos que ahora soluciona la IA.

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Varios estudios advierte de que la IA está aumentando los plagios académicos y amplificando los sesgos de la investigación

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) también advierte del riesgo que supone para la ciencia las "alucinaciones" propias de la IA. Es decir, el hecho de que estas herramientas inventen información. Un análisis publicado por el centro cita un reciente estudio en el que se demuestra una "frecuencia alarmantemente alta de citas falsas o inexistentes" que produce ChatGPT al hablar de ciencia y que, según los registros, "miente en hasta el 52% de sus respuestas". El trabajo también hace hincapié en el peligro de que la IA amplifique y consolide los sesgos científicos, malinterprete la información o arroje resultados erróneos ya que, tal y como recuerdan los especialistas, estas herramientas no están programadas para decir la verdad sino solo para arrojar respuestas convincentes.